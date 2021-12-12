المخرج سعيد حامد ورط نفسه وحبسوه في السفارة.. الفنان أحمد السقا يكشف التفاصيل

حل الفنان أحمد السقا ضيفا في برنامج " هنيدي شو " المذاع علي قناه " المحور " وتحدث عن حياته الفنية .

قال الفنان أحمد السقا ، إن المخرج سعيد حامد له أفضال علي كثيرة بعد ربنا ، لافتا إلي انه كان يسافر معه خارج مصر لتصوير فيلم وأثناء تواجدهم في المطار أخطئ سعيد حامد مع موظف المطار وقال له كلمة بالإنجليزية تعني " القنص " وعلي اثر ذألك تم حبسه ساعة وثلث في غرفة التحقيقات .

وأوضح السقا إن الفنان سليمان عيد كان دوره في همام أمستردام " موظف السفارة " قائلا يا هنيدي أنا فاكر كل كواليس الفيلم وفاكر خالك "صبري " وهاني رمزي كان ضيف شرف الفيلم في المطار وانا ظهرت في الفيلم 55 دقيقة في جميع أدواري .