أحمد السقا: واحد من بنها طلب مني أنا وهنيدي نغني فرح وقال لنا " بتاخدوا كام يعني ".. فيديو

حل الفنان أحمد السقا ضيفا في برنامج " هنيدي شو " المذاع علي قناه " المحور " وتحدث عن حياته الفنية.

قال الفنان أحمد السقا ، إن هناك رجلا طلب مني أنا ومحمد هنيدي أن نقوم بغناء في فرح في بنها ورفضنا فرد علينا قائلا " هتاخدوا كام يعني " ، قائلا أنا وهنيدي أصدقاء جدا منذ زمن طويل ووالد هنيدي كان لديه سيارة 125 ومكنش برضا يديها لهنيدي قائلا " هنيدي عشان يخرج معايا بشرط أنوا يسوق العربية .

وأوضح السقا إن الفنان سليمان عيد كان دوره في همام أمستردام " موظف السفارة " قائلا يا هنيدي أنا فاكر كل كواليس الفيلم وفاكر خالك "صبري " وهاني رمزي كان ضيف شرف الفيلم في المطار وانا ظهرت في الفيلم 55 دقيقة في جميع أدواري .