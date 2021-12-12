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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد السقا: واحد من بنها طلب مني أنا وهنيدي نغني فرح وقال لنا " بتاخدوا كام يعني ".. فيديو

السقا
السقا

حل الفنان أحمد السقا ضيفا في برنامج " هنيدي شو " المذاع علي قناه " المحور " وتحدث عن حياته الفنية.

قال الفنان أحمد السقا ، إن هناك رجلا طلب مني أنا ومحمد هنيدي أن نقوم بغناء في فرح في بنها ورفضنا فرد علينا قائلا " هتاخدوا كام يعني " ، قائلا أنا وهنيدي أصدقاء جدا منذ زمن طويل ووالد هنيدي كان لديه سيارة 125 ومكنش برضا يديها لهنيدي قائلا " هنيدي عشان يخرج معايا بشرط أنوا يسوق العربية .

وأوضح السقا إن الفنان سليمان عيد كان دوره في همام أمستردام " موظف السفارة " قائلا يا هنيدي أنا فاكر كل كواليس الفيلم وفاكر خالك "صبري " وهاني رمزي كان ضيف شرف الفيلم في المطار وانا ظهرت في الفيلم 55 دقيقة في جميع أدواري .

محمد هنيدي هاني رمزي الفنان احمد السقا سليمان عيد احمد السقا مني حياته الفنية ضيف شرف

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