بقولك كده عشان أنت صاحبي.. حلمي بكر يوجه رسالة لـ محمد فؤاد|فيديو

قال الموسيقار حلمي بكر، إن هناك مطربيين رغم عملهم إلا أنهم مختفيين، معقباً: " احنا عندنا كام مطرب دلوقتي! فين أغانيهم! .. عايشين كأنهم ميتين بظبط .. وهما مطربين الجيل الثاني .. بس ده حاجة غصب عنهم ومش بإيديهم عشان كده هقول أساميهم".

وأضاف حلمي بكر خلال لقائه مع برنامج "نص الكلام" المُذاع على فضائية "آخر النهار"، قائلاً: " منهم الحجار وبقوله انت رجل عظيم .. ومدحت صالح بقوله انت عظيم وانت ابني .. ومحمد الحلو بقولهانت فين!".

وأردف الموسيقار: "هما بيشتغلوا بس الزحمة عدوة الرحمة .. طلع هبو عليهم اسمه المهرجانات .. ومنهم من وقع في الطريق وقال لا شك ان أغاني المهرجانات حلوة ولا بأس بها .. فانتهوا .. وده نتيجة انهم حبوا يشتغلوا حاجة ويتنافسوا فيها فمنفعتش صورته .. لأنه لا يملك اسلوب الجهل اللي بيتقال في المهرجانات".

واستطرد الموسيقار: "محمد فؤاد مطرب كويس، ورغم انه دخل في مجال الأغاني ديه .. فأنا بقوله يا محمد فؤاد لا تعبث بنجاحك لأنه هيبقى على حسابك .. وبقولهالك حب لأني بحبك وانت صاحبي".