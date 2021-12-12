الكويت.. الديوان الأميري يعلن وفاة الشيخة وفيقة مبارك الحمد الصباح

أعلن الديوان الأميري في دولة الكويت، اليوم الأحد، وفاة الشيخة وفيقة مبارك الحمد المبارك الصباح، عن عمر ناهز 70 عاما.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، ذكر الديوان في بيان النعي: "ينعي الديوان الأميري المغفور لها الشيخة وفيقة مبارك الحمد المبارك الصباح عن عمر يناهز

70 عاما وسيوارى جثمانها الثرى بعد صالة عصر اليوم الأحد.. إنا لله وإنا إليه راجعون“.

وأضاف الديوان في البيان ان “هواتف التعازي (رسائل نصية): الرجال: 66666917-66977799 النساء: 99795555”.



وجدير بالذكر أن هذه ثاني وفاة لشخصية من الأسرة الحاكمة في الكويت خلال يومين، حيث توفي أمس السبت الشاعر الكويتي المعروف الشيخ دعيج الخليفة الصباح، عن عمر ناهز الـ 50 عامًا.

والشاعر الراحل هو حفيد أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح، ووالدته هي الشيخة لولوه جابر الأحمد، ووالده هو الشيخ خليفة العبدالله الخليفة بن عبد الله الصباح.

وتزوج دعيج الخليفة من الشيخة عالية الخالد الصباح، ولديه 3 بنات، وولد، هم: لولوة، ودلال، وبدرية، وخليفة.

