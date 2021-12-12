«يا كل حاجة وعكسها».. شيرين تناقض نفسها في أزمة حسام حبيب

أثارت الفنانة شيرين عبدالوهاب حالة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان خبر طلاقها، في حوار مع الإعلامية “نضال الأحمدية”.

وعادت الفنانة شيرين تتصدر التريند مرة أخرى، خاصة بعد تناقض تصريحاتها ضد طليقها الفنان حسام حبيب، وهو ما لاحظة الجمهور بشكل واضح، خاصة بعد تصريحاتها الأخيرة مع الإعلامي عمرو أديب، التي تناقضت تماما مع تصريحاتها السابقة مع نضال الأحمدية.

فكرة قص شعرها

قالت الفنانة شيرين عبد الوهاب ، إن «فكرة قص شعري جاءت لي من والدي (وراثة) ووالدي أصوله كانت تركية ويمتازون بالقوة والجسم الضخم والشعر الكثيف الأسود، لافتة إلى أن والدها عندما كان يغضب كان يحلق شعره».

وأضافت شيرين عبد الوهاب خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر "، ووالدتي كانت تقول عندما يحلق أبي شعره انه ليس في حالته الطبيعية وأنا من ورث هذا عن أبي دون إخوتي، مؤكدة أنها هي من قامت بحلق شعرها لنفسها بواسطة ماكينة الحلاقة وبعدها جلبت الكوافير حتى يجعل شعري كله طول واحد وشكل واحد لأني شوهت نفسي أثناء الحلاقة.

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