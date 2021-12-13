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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لتحقيق التكافل الاجتماعي ..انتهاء سوق الخير بتجارة عين شمس

جانب من سوق الخير
جانب من سوق الخير

عقدت كلية التجارة جامعة عين شمس  سوق الخير أمس والذي ينتهي اليوم الاثنين.


يأتى ذلك تحت رعاية ا.د محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، أ.د هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ا.د خالد قدرى عميد كلية التجارة، ا.د ممدوح عبد العليم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنظيم وإشراف د. حنان حسين مدير وحدة دعم الطلاب ذوى القدرات الخاصة.

أوضح أ.د خالد قدرى أن الكلية تحرص على تحقيق التكافل الإجتماعى بين مختلف فئات المجتمع الجامعى بالكلية من خلال تنظيم مثل هذه المعارض الخيرية والتي تحقق النفع لجميع الطلاب والموظفين والعاملين حيث يتم استخدام العائد الرمزى لمثل هذه المعارض فى سداد مصروفات الطلاب الاكثر  احتياجا.

يذكر أن سوق الخير سوف يتم تنظيمه بمشاركة مبادرة إيدى بتتكلم ورابطة متحدى الإعاقة وأسرة انفنيتى بالإضافة لعدد من المتطوعين من الموظفين والخريجيين.

كان افتتح أمس الدكتور هشام تمراز، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأ.د خالد قدرى، عميد كلية التجارة، وأ.د ممدوح عبدالعليم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، معرض الكلية الخيرى (سوق الخير) بالتعاون مع مبادرة إيدى بتتكلم ورابطة متحدى الإعاقة وذلك تحت اشراف د. حنان حسين مدير وحدة دعم الطلاب ذوى القدرات الخاصة.

أوضح أ.د خالد قدرى أن الكلية تحرص على تحقيق التكافل الاجتماعي بين مختلف فئات المجتمع الجامعى بالكلية من خلال تنظيم مثل هذه المعارض الخيرية والتي تحقق النفع لجميع الطلاب والموظفين والعاملين.

وأضاف أ.د. خالد قدري أن المعرض يضم مجموعة كبيرة من الملابس والشنط والأحذية و الإكسسوارات والمشغولات اليدوية و لعب الأطفال، والتي تم جمعها بالجهود الذاتية من أعضاء هيئة التدريس و الطلاب والإداريين.

وأكد أن المعروضات تباع بأسعار رمزية و يتم تخصيص دخلها لصالح دعم و كفالة الطلاب غير قادرين ، لافتا إلى أن هذا المعرض يقام اربع مرات سنويا داخل الكلية في إطار الدور الخدمي و التنموي للكلية وجامعة عين شمس.

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