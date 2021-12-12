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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

فى اطار فعاليات الدورة السادسة لمعرض "فوود افريكا"..

سلامة الغذاء في مصر.. حلقة نقاشية بمعرض فوود أفريكا

معرض فوود أفريكا
معرض فوود أفريكا

نظمت حلقة نقاشية حول “سلامة الغذاء في مصر، المضي قدما”، اليوم، في إطار فعاليات الدورة  السادسة لمعرض "فوود أفريكا" الذى يقام بمركز مصر للمعارض الدولية بمشاركة 400 شركة محلية وعالمية، بمشاركة عدد من الخبراء والمسئولين بمصر والعالم، حيث ناقشت عدد من الموضوعات المتعلقة بتفعيل منظومة سلامة الغذاء في مصر ودورها في رفع جودة وتنافسية المنتجات المصرية بالسوقين المحلى والعالمي.


وأكد الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء أن معرض فود أفريكا يمثل بوابة عبور  المنتجات المصرية للأسواق العالمية، وتعزيز القدرات الإنتاجية والتسويقية للمنتج المصري، مشيرا إلى الجهود التي تقوم بها هيئة سلامة الغذاء فيما يتعلق بتطبيق المعايير الحديثة للرقابة علي المنتجات للموردين والمصدرين من خلال تطبيق المواصفات القياسية ومعايير الجودة .

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وبدوره أكد المهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن عمليات الرقابة على سلامة الغذاء الهدف منها هو حماية المواطن المصري، والحفاظ على سمعة المنتجات والصادرات المصرية، مضيفا أن تصدير منتجات دون المستوى تسبب العديد من المشكلات التى قد تؤثر على الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.


وأوضح برزي، أن صادرات مصر من الصناعات الغذائية اقتربت من 4 مليارات دولار في ظل ظروف جائحة كورونا ، مشيرا الى أن المجلس يسعى إلى زيادة الصادرات لتتجاوز 10 مليارات دولار في إطار خطة الدولة لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار.


وأضاف أن صرف مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات ساهمت في حل مشكلات السيولة للشركات وضخ استثمارات جديدة، لافتا إلى أن استراتيجية المجلس تولي أهمية قصوى لزيادة قاعدة المصدرين مع التركيز على دعم صغار المصدرين مع  التركيز على عمليات التدريب والتأهيل التوسع في البعثات التجارية للأسواق المستهدفة .


من جانبه أوضح المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية أن معرض فوود أفريكا يعد بوابة لتعزيز القدرات الإنتاجية والتسويقية للمنتج المصري للنفاذ للأسواق العالمية وخاصة السوق الأفريقي، لافتا الى ان المعرض يمثل فرصة هائلة للشركات لبحث الفرص التصديرية وعقد لقاءات وشراكات تجارية بالإضافة الي التعرف على أحدث التكنولوجيات والاتجاهات الحديثة في مجال التصنيع والتعبئة والتغليف.


وأضاف الجزايرلي أن الغرفة حريصة على  تنفيذ رؤية الدولة للارتقاء بمستوى الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها من خلال بحث فرص القطاع الغذائي المصري في أسواق أفريقيا والمساندة الكاملة للشركات في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيداً بالمشاركة القوية والمميزة لشركات الصناعات الغذائية أعضاء الغرفة بالدورة السادسة من معرض فوود أفريكا بإجمالي ٢٨٥ شركة غذائية والتي تعكس مدي تطور الصناعة المصرية وقدرتها على مواصلة النمو في مختلف الأسواق المحلية والدولية.

سلامة الغذاء التصنيع والتعبئة فوود أفريكا الصناعات الغذائية المنتجات

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