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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

«ياما بيوت اتخربت من التسرع».. بسمة وهبة توجه رسالة لـ شيرين عبدالوهاب

بسمة وهبة
بسمة وهبة

طالبت الإعلامية بسمة وهبة، الفنانة شيرين بإعادة النظر في علاقتها بطليقها الفنان حسام حبيب، موضحة «ما سأقوله محاولة إنقاذ إنسانية لشيرين وحسام حبيب، أقول لشيرين كلمتين محدش هيقولهملك غيري، وأتحدث كصديقة أقدم نصيحة لا كمذيعة، شيرين أوفر دوس حزن وزعل وجرح وتدخل ناس في حياتها وكل ده عملها ضغط جامد جدا ويبقى السؤال هنا مين فينا ممرش بده؟!».


وأضافت بسمة وهبة، خلال تقديم حلقة اليوم، من برنامج «90 دقيقة» على قناة «المحور»: «الفرق إننا مقفول علينا بيتنا ومحدش يعرف حاجة وذنب اللي حصل مع شيرين وحسام حبيب إنهم من المشاهير، ياما بيوت اتخربت من التسرع وتدخل الآخرين في حياتهم وعند أول مشكلة حصلت استسلم لها الزوجان».


وتابعت الإعلامية بسمة وهبة، انه: «مين مننا زوج أو زوجة مش بيتخانقوا مع بعض بدل المرة 10 و500، الستات ممكن تتعصب وتطلب الانفصال وده ممكن يحصل مع أي ست، ومين مقالتش لجوزها أنا مش طايقاك ومش عاوزاك، دي مبقتش عيشة، لما الحلة المياه بتفور فيها بيخرج كل حاجة».


وأردف بسمة وهبة، أنه : «شيرين اعترفت بأنها تعبانة نفسيا وممكن تكون بتروح لطبيب نفسي وتحصل على علاج وهذا لا يعني أنها مش مجنونة، ولما تكون تحت هذا الضغط والتأثير وتحصل على علاج وتحصل على دواء وتتحدث بقلبها ومشاعرها الخفية وعقلها الباطن، وبالتالي كل واحد المفروض يكون في حد قريب منه يفضفض معاه بس يكون معاه لأن تأثيره عليه يخليه يقول كلام يرجع يندم عليه».

بسمة وهبة اخبار التوك شو شيرين عبد الوهاب أزمة حسام حبيب حسام حبيب

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