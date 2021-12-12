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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شيرين عبد الوهاب: زينة الست شعرها وأنا مجنونة محدش يقلدني.. فيديو

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

كشفت شيرين عبد الوهاب، عن السبب وراء التخلي عن شعرها، وقصه بالكامل، موضحة أنها تحاول تخطي المشاكل والأزمات بحب الناس والتواصل مع الجمهور بالغناء والفرح والضحك من أجل الانبساط.

وقالت «شيرين عبد الوهاب»  خلال تصريحات تلفزيونية، إنها عندما كانت تشعر بالاكتئاب تقص شعرها بالكامل، قائلة: «واخداها وراثة من أبويا لما بحس باكتئاب بشيل شعري ولكن هذ المرة كان الأمر قاسي وأنا كده ارتحت».

وتابعت «شيرين عبد الوهاب»  : «زينة الست شعرها بس أنا مجنونة محدش يقلدني» ، مضيفة : «عندي اكتئاب علشان كده خفيت شعري بهذا الشكل».

وأعلنت «شيرين عبد الوهاب» عن طرح ألبوم جديد خلال الفترة المقبلة، فضلا عن تقدمها أعمال فنية سواء في السينما والدراما.

طلاق من حسام حبيب

أثار ظهور الفنانة  شيرين عبد الوهاب وهي حليقة  شعر الرأس جدلاً واسعاً و تكهنات  كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب بدون شعر  رأس خلال إحيائها حفل غنائي في مدينة أبو ظبي في الإمارات، بعد  خبر انفصالها من  الفنان حسام حبيب.

 

وقالت الفنانة شيرين عدة تصريحات خلال حفل الإمارات، منها  :"أقبلوني بشكلي ده، وأنتوا عارفين أنا كده فقت"، كمان داعبت الفنانة أصالة وقالت على المسرح": أنا بتحدي أصالة المرادي لن تستطيع أن تفعل هذا" وأشاروت على شعرها، وقالت للجمهورأثناء الحفل" أنا بقيت سينجل".

 

وبدأت الحفلة بـ أغنية "نساى"، ثم قدمت مجموعة من أشهر أغانيها التي يحبها الجمهور منها "جرح تاني" وغيرها، بالإضافة إلى أحدث أغانيها "القماص".

قوية بيكوا 

 

ونشرت الفنانة شيرين تويتة قالت فيها" ليه مايكونش لوك جديد؟ ليه مايكونش تغيير؟ ليه مايكونش أنا اللي عملت كده حتى لو عندي اكتئاب؟ ليه فرضتوا السئ والأسوأ وظلمتوا شخص برئ وظلمتوني، أنا قوية بيكوا، بس ماحبش حبكوا ليا يخليكوا ماتشوفوش الحقايق أو تكونوا ظالمين".

شيرين اعمال فنية السينما الدراما اكتئاب

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