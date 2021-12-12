محفوظ عبد الستار نائبا لرئيس جامعة جنوب الوادى لشئون فرع الغردقة







أعلن الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى ، صدور قرار جمهوري بتعيين الدكتور محفوظ عبدالستار أبوالفضل إبراهيم، نائبًا لرئيس جامعة جنوب الوادي لشئون فرع الغردقة.





يذكر أن الدكتور محفوظ عبدالستار، كان يشغل منصب عميد كلية التربية بالغردقة، ويعد أول نائب لرئيس الجامعة لشئون فرع الغردقة، وهو من مواليد 27 من أغسطس 1972 بمركز فرشوط بمحافظة قنا .

و حصل عبدالستار ، على بكالوريوس العلوم والتربية عام 1994 بتقدير عام جيد جداً مع مرتبة الشرف، ثم دبلوم خاص فى التربية عام 1998 بتقدير عام جيد جدا، ثم ماجستير الفلسفة في التربية تخصص صحة نفسية بتقدير ممتاز بعنوان " العنف المدرسي لدى طلاب المرحلة الثانوية في ضوء بعض سمات الشخصية دراسة كلينيكية" سنة 2002 كلية التربية بقنا جامعة جنوب الوادى.

وحصل عبدالستار ، على دكتوراه الفلسفة فى التربية تخصص صحة نفسية بعنوان " فاعلية العلاج السلوكي في خفض العنف المدرسي لدى عينة من طلاب المرحلة الثانوية . برنامج تكاملي للطلاب والآباء والمعلمين " سنة 2005 من كلية التربية بقنا جامعة جنوب الوادي.





وكان عبدالستار ، عين معيدًا بقسم علم النفس بكلية التربية بالغردقة في الفترة من ٢ سبتمبر ١٩٩٦ إلى ٢٤ سبتمبر ٢٠٠٢ ، ثم مدرسًا مساعدًا بقسم علم النفس بكلية التربية بالغردقة في الفترة من ٢٤ سبتمبر ٢٠٠٢ إلى ٢١ سبتمبر ٢٠٠٥ ثم مدرس بقسم علم النفس بكلية التربية بالغردقة بداية من ٢١ سبتمبر ٢٠٠٥ م، وعين استاذ مساعد بقسم علم النفس بكلية التربية بالغردقة بداية من 27/4/2011م، ثم استاذًا بقسم علم النفس بكلية التربية بالغردقة بداية من 26/4/2016م، وتم تكليفه قائم بعمل وكيل كلية التربية بالغردقة لشئون التعليم والطلاب بداية من 5/5/2011 م ثم مشرفًا على كلية التربية بالغردقة بداية من 10/9/2011م، ثم عميدًا لكلية التربية قبل أن يصدر قرار رئيس الجمهورية بتعيينه نائبًا لرئيس جامعة جنوب الوادى لشئون فرع الغردقة.



