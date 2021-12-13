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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شاهد.. ظهور أحدث نسخة من لادا نيفا بإطلالة برونتو المميزة

ظهور احدث نسخة من
ظهور احدث نسخة من لادا نيفا باطلالة برونتو المميزة

ظهرت النسخة لادا نيفا برونتو وهي تستعرض قوتها من خلال مقطع فيديو نشرته الشركة الروسية عبر موقع YOUTUBE الشهير، وتعد هذه السيارة هي امتداد للنسخة العريقة NIVA التي ظهرت للمرة الاولى في عام 1977، ولكن تأتي النسخة الجديدة بالطبع بمهام اعلى، إضافة إلى عدد من التقنيات المطورة تحت طراز "برونتو".

القدرات الميكانيكية للسيارة لادا نيفا برونتو 

 

حصلت السيارة لادا نيفا برونتو على محرك رباعي الاسطوانات بسعة 1700 سي سي تنفس طبيعي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 82 حصانا، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 129 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة "مانيوال" يعمل عبر تقنية الدفع الرباعي للعجلات مكون من 5 سرعات.

تصميم السيارة لادا نيفا برونتو 

 

دعمت لادا نيفا برونتو بعجلات رياضية ذات نقوش بارزة وغائرة، امنحها الأفضلية في السير على التضاريس المختلفة وبعض الطرق الوعرة، مدعومة بجنوط معدنية من 5 اضلاع مزدوجة، مع خلوص ارضي يقدر بـ 420 مم، كما ظهرت النسخة المحسنة على مصدات بلاستيكية، وقضبان ثنائية على جانبي السقف، بالإضافة إلى اقواس نصف دائرية تزين اعلى منطقة العجلات، وعتبات بارزة نسبيًا، إلى جانب مصابيح الضباب الدائرية والتي تقع على جانبي الصادم الامامي.

أسعار السيارة لادا نيفا برونتو 

 

وتأتي السيارة لادا نيفا برونتو بقيمة قدرها 12.764 دولار امريكي للفئة الاولى بينما تقدر النسخة الأعلى تجهيز بقيمة تبلغ 13.510 دولار امريكي، على عكس النسخة القياسية والتي يبلغ سعرها 9.186 دولار امريكي.

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