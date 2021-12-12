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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

تفاصيل مشروع تعديل إسم صندوق دعم ذوي الإعاقة إلى " قادرون باختلاف"

صدى البلد

كشفت النائبة دعاء عريبى عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن أسباب تقدمها بمشروع لتغيير اسم صندوق دعم ذوي الإعاقة إلى اسم صندوق قادرون باختلاف قائلة:"الهدف الرئيسي من الطلب هو توسيع  دور الصندوق وتقدمت بذلك تماشياً مع توجه الدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأشارت إلي أن الهدف من تغيير الاسم أيضاً حتى يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان قائلة:"ذوي الاحتياجات الخاصة شريحة من المجتمع ولهم نفس الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور وأكدتها المواثيق الدولية".

وأشارت في مداخلة  هاتفية خلال  برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON، إلي أن تغيير الاسم يحتاج لمشروع  قانون عبر تعديل المادة الثانية ليكون مقره الرئيسي في القاهرة الجديدة ويكون بإمكانه إنشاء  فروع في المحافظات ".

وتابعت:"التعديلات تهدف لتوسيع دور الصندوق  حيث طلبت في المقترح المقدم إنشاء مراكز لاكتشاف الموهوبين من ذوي الإعاقة في جميع المحافظات".

وأكملت:"القانون الحالي ينص على إجتماع الصندوق كل شهرين وبالتالي التعديلات تهدف إلى تقليل الفترة البينية لشهر  عبر دعوة من رئيس الصندوق أو أربعة من الأعضاء  بغية القيام بدوره على أكمل وجه".

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين ذوي الاحتياجات الخاصة الرئيس عبد الفتاح السيسي ذوي الإعاقة تنسيقية شباب الاحزاب الإعلامية لميس الحديدي ذوي الاحتياجات

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