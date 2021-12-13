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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خطة هيئة الإسعاف المصرية لتأمين مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشرم الشيخ

خطة الإسعاف لتأمين مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بـ شرم الشيخ

اسعاف شرم الشيخ
اسعاف شرم الشيخ

يجري العمل على قدم وساق داخل قاعة المؤتمرات الكبرى بمدينة شرم الشيخ، قبل ساعات من انطلاق فعاليات الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المقرر انطلاقه خلال الفترة من 13 حتى 17 ديسمبر الجاري، بمشاركة وفود من  160دولة، وحضور ممثلي عدد من المنظمات والمؤسسات الدولية.


واستعدت هيئة الإسعاف المصرية للمؤتمر من خلال خطة لتأمين مدينة شرم الشيخ بالكامل من خلال الدفع بـ 34سيارة إسعاف مجهزة على أعلى مستوى كالرعاية المركزة، وجرى توزيعها بعد دراسة الكثافات البشرية المقرر حضورها للمؤتمر، ومقر انعقاد المؤتمر بالقاعة الكبرى، ومقرات إقامة الوفود والمناطق الحيوية، والمزارات، على أن تنطلق عملية التأمين فور وصول الوفود لمطار شرم الشيخ الدولي بعدد 3 سيارات إسعاف رعاية مركزة، وسيارة إسعاف ذاتية التعقيم لها القدرة علي احتواء حالات العدوى شديدة الخطورة.


كما جرى تأمين طريق السلام والذي يعد شريان الحركة الرئيسي بمدينة شرم الشيخ بـ  10سيارات إسعاف وقت الذروة, إضافة إلى 5 سيارات إسعاف لتأمين رواد مناطق خليج نعمة، والسوق القديم، وسوهو سكوير.
وجاءت قاعة المؤتمرات الكبرى على رأس اهتمامات التغطية الإسعافية بـ 13 سيارة إسعاف، و 5فرق انتشار سريع داخل قاعات المؤتمر مجهزة للتعامل مع أي حالات طبية طارئة, ومشاركة 6 أطباء، و6 أخصائي تمريض مع تدشين عدد2عيادة طبية مجهزة بكافة المستلزمات الطبية والأدوية.


ونظمت هيئة الإسعاف المصرية عدد من الدورات الإسعافية للفرق الطبية المشاركة بالمؤتمر، تخللها ندوات تعريفية بطبيعة وأهمية الحدث مع الدفع بفرق الدعم اللوجيستي لمراجعة شبكات الاتصال اللاسلكية، ومراجعة مخزون المستلزمات الطبية والأدوية، مع التأكيد علي التزام كافة عناصر المنظومة الإسعافية بأعلى درجات اليقظة وضبط النفس، وتنسيق العمل بين الأطقم الإسعافية على مدار 24 ساعة متواصلة، والتنسيق الكامل مع قطاع الطب الوقائي ومديرية الصحة والسكان بجنوب سيناء، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة.


كما جرى وضع كافة إمكانيات إقليم القناة على أهبة الاستعداد لخدمة ذلك الحدث بحيث يجري إمداد مدينة شرم الشيخ في حالة الاحتياج بعدد80 سيارة إسعاف دفعة واحدة في غضون أربع ساعات بحد أقصى.


وأجرى الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، زيارة لمدينة شرم الشيخ، تفقد خلالها غرفة الأزمات والكوارث المنعقدة بالمقر الإقليمي لهيئة الإسعاف المصرية بمدينة شرم الشيخ، يرافقه قوة دعم من الكوادر الطبية والإشرافية للمعاونة في تأمين فعاليات المؤتمر.


وتفقد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، النقاط الإسعافية، وأكد على ثقته في رجال المنظومة الإسعافية في تمثيل مصر بشكل لائق في ذلك المحفل الدولي.
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اسعاف شرم الشيخ

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شرم الشيخ تأمين مكافحة الفساد التغطية الإسعافية مدينة شرم الشيخ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

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