رابطة الأندية: تأجيل لقاء الأهلي وبيراميدز في يد منتخب مصر

أكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، أن قرار الجهاز الفني لمنتخب مصر بموعد بدء معسكر الفريق استعدادًا لكأس أمم أفريقيا، سيكون حاسمًا لتحديد موعد توقف الدوري المصري.

وأشار دياب في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أنه بناء على الأجندة الدولية حتى الآن، فإن آخر مواجهة للأهلي قبل بداية فترة التوقف ستكون ضد فيوتشر.

وقال دياب: "منتخب مصر سيتجمع بداية من يوم 28 ديسمبر، وبالتالي سيتم إيقاف الدوري بداية من هذا التاريخ".

وأكمل: "آخر مباراة للأهلي في الدوري قبل التوقف ستكون ضد فيوتشر بناء على الأجندة الدولية، ومن الوارد تأجيل الجولة التالية التي سيلتقي خلالها الفريق مع بيراميدز".

واختتم: "لكن إذا قرر منتخب مصر تأخير انطلاق معسكره فإنه من الممكن أن تقام الجولة التالية مباشرةً".

وكانت رابطة الأندية قد أعلنت منذ أيام ماضية، إقامة مباراة الأهلي وفيوتشر يوم 26 ديسمبر الجاري، على أن يلتقي الأحمر مع بيراميدز في نهاية الشهر.