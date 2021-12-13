عيب اللي بيحصل.. شوبير يهاجم أحمد مجاهد

علق الإعلامي أحمد شوبير، على تصريحات أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، بشأن تعارض بطولتي أمم إفريقيا وكأس العالم للأندية .

وقال شوبير عبر تويتر: “ليس كل مايعرف يقال؟؟؟ هي فزوره يعني ولا ايه!!؟؟ ياسيدي لو بطولة افريقيا حتتقدم قلنا لو كاس العالم للأندية حيتأخر برضه قلنا”.

واختتم شوبير: "والله عيب اللي بيحصل في الكوره في مصر ده انا حاسس ان ده اتحاد كوره خاص وليس اتحاد كورة مصر بجد عيب كده".



يذكر أن قال احمد مجاهد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد» «مع احترامي للفتايين لا صوت يعلو فوق صوت المنتخب، ومن يرى أن منتخبنا أقل أهمية رؤيته لا قيمة لها، والمنتخب الوطني سيلعب بكامل نجومه في كأس الأمم الإفريقية والأهلي أيضًا سيلعب بكامل نجومه في المونديال».