بالقرب من هوليود.. إطلاق نار في لوس أنجلوس الأمريكية

أفادت شبكة "سي بي إس" الأمريكية عن وقوع حادث إطلاق نار في لوس أنجلوس بالقرب من هوليود.

وقالت السلطات الامريكية إنه تم إطلاق النار على الجانب الآخر من مكان تجمع الناس لوداع المطرب المكسيكي الراحل "فيسنتي فرنانديز" في ممشى المشاهير بهوليوود.

وأضافت السلطات الأمريكية أن اطلاق النار أسفر عن تحطم نوافذ أحد المباني، ونصبت السلطات الأمريكية حاجزا في محيط المكان.

وكان الفنان المكسيكي الشهير فيسنتي فرنانديز، المعروف باسم "ملك رانشيراس"، قد توفية عن عمر ناهز 81 عاما بعد صراع مع المرض.

وكتب الرئيس الأمريكي جو بايدن على تويتر حول وفاته: "عالم الموسيقى فقد أيقونة، خلقت موسيقى فيسنتي فرنانديز ذكريات للملايين. نرسل تعازينا لأسرته ولكل من أحبه".

وأضاف: "سيُذكر فيسنتي لأجيال قادمة".