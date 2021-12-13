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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عبدالله السبع: 90% من المعلومات المرسلة على منصات التواصل الاجتماعي مغلوطة

ميتا
ميتا

قال عبد الله السبع، مؤثر فى عالم التقنية، إن منصات التواصل الاجتماعى مكان مفتوح للجميع لمشاركة الآراء والمحتويات المختلفة، لافتاً إلى ان كل شخص يشارك المعلومات بالطريقة الخاصة به.

وأضاف عبد الله السبع، خلال حواره المذاع على فضائية العربية، ببرنامج صباح العربية، أن الإنسان يحب تصديق نظريات المؤامرة بشكل كبير حتى وأن ليس لها أدلة.

وأشار عبد الله السبع، إلى أن منصات التواصل الاجتماعية تعانى من مشاكل واشاعات المستخدمين، منوهاً إلى أن ضبط محتويات المنصات الاجتماعية يكون اجتهادات من المنصات نفسها.

وتابع عبد الله السبع، أن الإنترنت مكان مفتوح لمشاركة الجميع وعلى المستخدم أن لا يصدق أى أحاديث مكتوبة عليها،لان 90% من المعلومات المرسلة على منصات التواصل الاجتماعي مغلوطة.

 

عبد الله السبع عالم التقنية منصات التواصل الاجتماعى الآراء والمحتويات مشاكل واشاعات المنصات الاجتماعية

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