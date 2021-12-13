أحد علاجات كورونا.. ما هو العلاج بالبلازما ؟

دعا تفشي فيروس كورونا إلى علاجات تجريبية جديدة بما في ذلك العلاج بالبلازما، والذي يستخدم البلازما من مريض مصاب بفيروس كورونا كوفيد -19 لعلاج المرضى الآخرين، لذلك أوضحت دراسة جديدة، معلومات عن الأجسام المضادة لـ علاج فيروس كورونا.

وأشارت الدراسة، أن عندما يمرض شخص ما بمرض، فإنه يطور أجسامًا مضادة للعدوى، تطفو هذه الأجسام المضادة المقاومة للفيروسات في بلازما الدم ، وهي عبارة عن مكون سائل كهرماني خفيف في الدم يعلق خلايا الدم.

في العلاج بالبلازما في فترة النقاهة، يقوم الأطباء باستخراج البلازما من جسم المريض المتماثل ، وإجراء الاختبارات للتأكد من سلامتها، ثم عزل الأجسام المضادة لاستخدامها في علاج المرضى الآخرين الذين يعانون من نفس المرض.

فمنحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) تصريحًا للاستخدام الطارئ للعلاج بالبلازما في فترة النقاهة لعلاج مرضى كورونا COVID-19، كان يعتقد أن العلاج يمكن أن يساعد المرضى في المستشفى والذين يعانون من مرض خطير.

ووفقا لموقع timesofindia، نظرًا لعدم وجود أدلة تشير إلى فعالية مثل هذا الإجراء، فإن أنتوني ستيفن فوسي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية وكبير المستشارين الطبيين لرئيس الولايات المتحدة، ومدير المعاهد الوطنية للصحة، فرانسيس س. ثبط كولينز إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من السماح بعلاج بلازما النقاهة كشكل من أشكال علاج كورونا COVID-19.