الصحة تكشف حقيقة لقاحات كورونا ضد متحور أوميكرون.. تفاصيل

اللقاحات مازالت فعالة وهي حائط الصد الأول

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، حقيقة أن لقاحات كورونا فعالة ضد متحور "أوميكرون"، لافتا إلى أن الوزارة لم تعلن ذلك نصا، موضحا أن هناك فرق ما بين أن يكون اللقاح فعالا، أو انعدام الفعالية، وقلة الكفاءة.

وأضاف حسام عبد الغفار، خلال تصريحات تلفزيونية : "منظمة الصحة العالمية والأبحاث التي يتم إجرائها تقول إن اللقاحات مازالت فعالة وهي حائط الصد الأول بالإضافة للإجراءات الاحترازية لتقليل شدة المرض ومعدلات الوفيات".

تابع حسام عبد الغفار : "من الوارد أن يؤدي التحور إلى تقليل كفاءة اللقاحات وليس انعدام الفعالية، وهذا أمر مازال تحت الدراسة ولم يثبت بشكل علمي دقيق.. أغلب الإصابات التي دخلت المستشفيات في الدول التي تم اكتشاف أوميكرون فيها، هي لغير الملقحين، وبالتالي مازالت اللقاحات فعالة".

المرض ليس شديدا

أشار متحدث الصحة إلى أن "الأخبار الواردة من الدول التي انتشر فيها المتحور تشير إلى أن المرض ليس شديدا حتى هذه اللحظة"، لافتا إلى أن هذه المعلومات أولية مبشرة.