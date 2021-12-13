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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ المنوفية يوجه بسرعة البدء في تطعيم 200 ألف طالب بلقاح كورونا من سن 15 وحتى 18 سنة

صدى البلد

اجتمع اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية باللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، لمناقشة موقف تلقى اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد بنطاق المحافظة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لزيادة أعداد متلقي اللقاح حفاظاً على الصحة العامة، بحضور نائبه محمد موسى، ووكيل وزارة الصحة ووكلاء المديرية وعدد من المعنيين ووكلاء وزارة الشباب والرياضة والتربية والتعليم بالمحافظة.


حيث تناول الاجتماع مناقشة موقف المحافظة الحالي من التطعيمات ، وشدد محافظ المنوفية على ضرورة زيادة أعداد الفرق الثابتة والمتحركة للوصول إلى أكبر عدد من المستهدفين لتلقي اللقاحات حفاظاً على الصحة العامة.

كما شدد المحافظ على تفعيل دور مديرية الشباب والرياضة من خلال زيادة الأماكن بمراكز الشباب لحصول أكبر عدد من المواطنين على اللقاح بالتنسيق الكامل مع مديرية الشئون الصحية فى هذا الشأن لتوفير الطعوم اللازمة والمتابعة المستمرة  لتلك المراكز لتقديم كافة التسهيلات وأوجه الدعم اللازم مع التأكيد على القيام بالتوعية بأهمية اللقاح.

وخلال الاجتماع وجه محافظ المنوفية مدير مديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع مديرية الصحة بسرعة البدء فى تطعيم الطلاب المستهدفين بالمدارس والبالغ عددهم 200 ألف طالب من سن 15 وحتى 18 سنة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، ووضع جدول زمنى للتطعيم وتكثيف الفرق المتحركة بالمدارس للانتهاء قبل بدء الامتحانات.

واستعرض وكيل وزارة الصحة خطة المديرية لزيادة أعداد متلقي اللقاح بنطاق المحافظة ، حيث تم التأكيد على مديري الإدارات والمراكز الصحية بتحريك جميع الفرق بالمستشفيات والمراكز الثابتة وذلك طوال أيام الأسبوع ، كما تم التنبيه بأن يتم إعطاء المواطنين اللقاح وتسجيلهم ورقياً لسرعة الإنجاز على أن يتم التسجيل إلكترونياً خلال 3 أيام ، مع تفعيل دور المشاركة المجتمعية والتواصل مع منظمات المجتمع المدنى والأحزاب السياسية لتوعية المواطنين بأهمية التطعيم.


فيما شدد محافظ المنوفية على جميع الجهات الحكومية بعدم تأدية الخدمة لأى مواطن لم يتلق لقاح كورونا إلا بعد تقديمه ما يفيد ذلك ، فى إطار تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء ، مشيراً إلى أنه سيتم تكريم الفرق الطبية التى تحقق أعلى نسبة تطعيم ، فى حين سيتم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب تجاه المقصرين فى أداء عملهم.

لقاح كورونا محافظة المنوفية المنوفية اخبار المحافظات مديرية الصحة

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