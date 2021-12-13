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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

التعليم العالي: معهد تيودور بلهارس يكرم خريجات أول دفعة من المعهد الفني للتمريض التابع له

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

تلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى  تقريرًا مقدمًا من د. وفاء قنديل رئيس معهد تيودور بلهارس للأبحاث حول تنظيم حفل تخرج وتكريم أول دفعة من المعهد الفنى للتمريض التابع لمعهد تيودور بلهارس.

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وأشار التقرير إلى افتتاح المعهد الفنى للتمريض فى عام 2019، ومدة الدراسة فيه عامين تؤهل الطالبات بعدها للعمل، موضحًا أنه يلتحق بالمعهد مائة وثلاثين طالبة فى المتوسط كل عام، وتعد هذه الدفعة هى أول دفعة يتم تخريجها من المعهد.

ولفت التقرير إلى نجاح 12 طالبة من المتفوقات من خريجات الدفعة فى الالتحاق بكلية التمريض بجامعتى القاهرة وعين شمس.

وتضمنت الاحتفالية تكريم خريجات الدفعة، وأسرة المعهد، وأعضاء هيئة التدريس من الأطباء بالمعهد ووزارة التربية والتعليم، والمعهد الفنى الصحى بإمبابة، والإشراف الفنى من الوزارة، وإدارة التدريب بالشؤون الصحية بالجيزة، وأمين عام معهد تيودور بلهارس ومدير المستشفى، وأسرة مدرسة التمريض.

جدير بالذكر أن مدرسة التمريض تم تأسيسها فى عام 1989، وكانت مدة الدراسة بها 3 سنوات، حتى تم افتتاح المعهد فى عام 2019.

خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى معهد تيودور بلهارس للأبحاث المعهد الفني للتمريض وزارة التربية والتعليم

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