مخرجة النهاردة يوم جميل: الفيلم يناقش قضايا شائكة.. فيديو

كشفت المخرجة نيفين شلبى عن مدى تحمسها لتقديم فيلم “النهاردة يوم جميل” والذى عرض فى مهرجان القاهرة للسينما الفرنكفونية.

وقالت نيفين شلبى لـ “صدى البلد”: "حماسى لهذه التجربة الأولى لى جاء كونى كنت أبحث عن عمل يرضينى ويناقش قضايا المرأة بشكل عميق عن الأعمال التى قدمت من قبل.

وأضافت نيفين شلبى: "فيلم النهاردة يوم جميل منذ الإعلان عن تصويره وأثار حالة من الجدل الواسع كونه يناقش قضايا شائكة مثل الاغتصاب الزوجى والتى أخذت حيز كبير من المناقشة فى وسائل الإعلام المختلفة كما يناقش قضية الخيانة الزوجية والتنمر على الزوجة البدينة وأخيرا قضية المراهقة المتأخرة بين الأزواج.

وتابعت نيفين شلبى: “لم أقلق من تقديم العمل فى أولى تجاربى الإخراجية ولم أقلق من حالة الجدل التى شيهدها العمل بعد عرضه فى مهرجان القاهرة للسينما الفرنكفونية”.

وأشارت نيفين شلبى إلى إن قضية “الاغتصاب الزوجى” التى يطرحها الفيلم نقدمها بشكل أكثر عمقا من أى عمل تطرق لها حيث نتوجه الى الجانب القانونى الذى حتى الان لم ينصف المراة فى هذا الأمر والعمل يطالب بضرورة وجود تشريعات قانونية لحماية من المرأة من الاغتصاب الزوجى.

وقالت نيفين شلبى: “اخترت معظم أبطال الفيلم من المرة الاولى وكان ذلك بالاتفاق مع المنتج شريف مندور وعشنا فى كواليس العمل أجواء جميلة وبها حالة من الود والمرح”.

مهرجان القاهرة للسينما الفرنكفونية

وانطلق منذ أيام من دار الأوبرا المصرية الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية، برئاسة الناقد السينمائي ياسر محب، والذى من المقرر أن تفتتح فعالياته بعرض فيلم “النهاردة يوم جميل” في عرض أول بالمهرجانات، وهو من بطولة هنا شيحة وباسم سمرة وأحمد وفيق ونجلاء بدر وانتصار ومحمود الليثي، وإخراج نيفين شلبي في أولى تجاربها الإخراجية الروائية الطويلة.

قدم الحفل الافتتاحي للمهرجان الإعلامية آية الغريانى، ومن المقرر أن تستمر فعالياته حتى السادس عشر من ديسمبر الجارى.

يتضمن المهرجان مسابقتين رسميتين، المسابقة الأولى للأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة، وترأس لجنة تحكيمها الفنانة سلوى محمد على، وتضم في عضويتها الفنانة ناهد السباعي، المخرج عزالدين سعيد والناقدة الجزائرية فاطمة بارودي، بينما تتنافس في المسابقة الثانية الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة، ويشارك فيها 23 فيلما من مصر، فرنسا، كندا، السنغال، المغرب، تونس، الإمارات، لبنان، بوركينافاسو وإنجلترا، ويرأس لجنة تحكيمها المخرج هانى لاشين، وتضم اللجنة في عضويتها الفنانة إلهام شاهين، مدير التصوير د.محسن أحمد، الناقدة والكاتبة الصحفية آمال عثمان، الموسيقار أشرف محروس، السيناريست وسام سليمان والمنتج اللبناني فادي اللوند.

يذكر أن مهرجان القاهرة للسينما الفرانكفونية يعد هو الأول من نوعه فى مصر الذي يخصص نشاطه للسينما التي تقدمها 88 دولة وحكومة، هى الدول الأعضاء بمنظمة الفرنكوفونية.