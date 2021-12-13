المشدد 15 عاما لتاجرى مخدرات فى طوخ

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية،بالقضية رقم 8520 لسنة 2021 جنايات مركز بنها، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وغرامة 100 ألف جنيه، لصاحبة محل ملابس وعامل، لاتجارهما بالهيروين والحشيش المخدر.



صدر الحكم برئاسة المستشار عادل على ماهر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد عبد القادر، ومجدى نبيل شفيق، وسامح أحمد عبد الوهاب، وأمانى سر محمد الخضرى، ولطيف عبد الجواد، ومحمود منيب.



كان اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ بضبط صاحبة محل ملابس وعامل، مقيمان بدائرة المركز ، لقيامهما بالإتجار بالمواد المخدرة "الهيروين والحشيش.



وبعد تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة وتم ضبط المتهمين وبتفتيشهما ضبط بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت نصف كيلو من مخدر الحشيش، وأيضا ما يزيد عن نصف كيلو من مخدر الهيروين.

وجرى عرض المتهمين على النيابة العامة التى أمرت بحبسهم وتحريز المادة المخدرة المضبوطة وإرسالها للمعمل الجنائي لفحصها وإعداد تقرير بشأنها، وإحالتهم لمحكمة الجنايات التى أصدرت قرارها السابق.