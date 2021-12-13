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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مصطفى خاطر وعمرو عبد الجليل يطرحان اغنية دعائية لفيلم مربع برموده

مصطفى خاطر وفريق
مصطفى خاطر وفريق المدفعجية

يستعد مصطفى خاطر وعمرو عبد الجليل لطرح الاغنية الدعائية لفيلم "مربع برموده" والذى من المقرر ان يتم عرضه فى الفترة من المقبلة بموسم نصف العام. 

ويشارك كل من مصطفى خاطر وعمرو عبد الجليل فى الاغنية فريق المدفعجية والاغنية تم الانتهاء من تسجيلها. 

نشر الفنان مصطفي خاطر صورة جديدة عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام .

عمرو عبد الجليل

وظهر في الصورة برفقة الفنانة روجينا من كواليس أحد أعماله القادمة، مما نال إعجاب متابعيه.

وحددت الشركة المنتجة لفيلم “مربع برمودا” عرض الفيلم فى 22 ديسمبر المقبل بشكل نهائى ، وذلك بعد أن انتتهى المخرج طارق رفعت من عمليات المونتاج.

وأعلن المخرج طارق رفعت - عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك - عن إنتهاء تصوير فيلم مربع برمودا ، ليكون الفيلم جاهزًا للدخول في مراحل الإنتاج الأخيرة من مونتاج وغيرها.

كواليس فيلم مربع برمودا

سبق وكشف مؤلف الفيلم - هشام هلال - عن كواليسه، قائلًا إنه يقوم فيه بتقديم مفارقات كوميدية عن ظاهرة المثلث الشهير بيرمودا والذي يعرف أنه من أخطر بقاع العالم، موضحاً أن الاسم هنا هو مجرد اسم ساخر لفكرة الخطر الكوميدي، موضحاً أنه يريد إخراج الكوميديا من خلال تلاقي أشخاص مختلفين.

أحداث فيلم مربع برمودا

وتدور أحداث الفيلم كما يضيف هشام حول ظاهرة نفسية تصيب بطلي العمل، مصطفى خاطر وعمرو عبد الجليل، ومعهم هنا شيحة وشيرين رضا وتتوالى الأحداث.

وأوضح هشام، أن الفيلم يضم أيضاً نجوماً جدداً مثل الفنان محمد جمعة والإعلامية والفنانة نهى رأفت والوجه الجديد يوسف الفنجري.

عمرو عبد الجليل مصطفى خاطر المدفعجية محمد جمعة الفنان مصطفى خاطر مربع برمودا فيلم مربع برمودة

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