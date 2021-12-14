أخلاقيات البحث العلمى .. دورة تدريبية بجامعة حلوان .. اليوم

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر ديمسبر 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه .



ومن هذه الدورات يطلق المركز دورة تدريبية حول أخلاقيات البحث العلمى تبدأ اليوم الثلاثاء ، و تستمر حتى غدا الاربعاء 15 ديسمبر وذلك بنظام الاون لاين من الساعة ٩صباحا حتى ٢ ظهرا .

وتقام هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر ابلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ، و يقام البعض منها حضوريا داخل قاعات الجامعة وسط اجراءات احترازية .



ويتم تنفيذ هذه الدورات تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.



و نوه المركز بأنه يتم التسجيل في هذه الدورات التدريبية، عبر الرابط التالي:

https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6 .



جدير بالذكر انه قد نظم قسم الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية بكلية الصيدلة جامعة حلوان يوم للتوعية بمرض البول السكري ويأتي ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان والأستاذ الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة.

وتضمن اليوم علي ندوة تثقيفية عن مرض السكر وأعراضه وتشخيصه ومضاعفات المرض، حيث ألقي الندوة الدكتورة شاهندة محجوب و الدكتورة هبة طه الأساتذة المساعدين بقسم الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية.

كذلك نظم الطلاب حملة لقياس نسبة السكر بالدم قام بها طلاب برنامجي بكالوريوس الصيدلة وبكالوريوس الصيدلة الإكلينيكية بالكلية مع قيام الطلاب بعمل توعية عن المرض وتوزيع مطويات تشرح طرق الوقاية منه والنظم الغذائية الواجب اتباعها حال الإصابة به مع تقديم شرح لما تحويه المطويات بأسلوب بسيط يساهم في رفع الثقافة الصحية للمتلقي.

وقد أشار الدكتور ممدوح مهدي إلي حرص الجامعة مشاركة الطلاب في الأنشطة المجتمعية التي تخدم بيئتهم المحيطة والمشاركة بفاعلية في الفاعليات الدولية مثل الاحتفال باليوم العالمي للسكر والذي نحن بصدده اليوم.

وأضاف الدكتور سامح سرور أن تنظيم هذه الفاعليات وإتاحة الفرصة للطلاب للمشاركة بها يساهم في إكساب الطلاب مهارات إضافية مثل مهارات التواصل والقدرة علي تبسيط المعلومات الصحية والمساهمة بفاعلية في رفع مستوي الثقافة الصحية للمحيطين بهم وهي كلها مهارات أساسية للصيدلي في عمله بعد التخرج، كما أن مشاركة الطلاب في مثل هذه الفاعليات ينمي لديهم الإحساس بالمسئولية المجتمعية ويتيح لهم تطبيق ما تعلموه في قاعات الدرس بصورة عملية مفيدة للمجتمع.