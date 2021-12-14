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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

علوم جامعة عين شمس تناقش «تطوير لقاحات كورونا» ..غدا

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تستضيف كلية العلوم بجامعة عين شمس غدا الأربعاء الدكتور"أحمد محمود سالمان" أحد أبناء الكلية المتميزين ودكتور علم المناعة و تطوير اللقاحات بمعهد إدوارد جينر، بجامعة أوكسفورد ،وزميل ومستشار في كلية كيلوج، ومدرس علم المناعة في كلية الطب والطب الحيوي، بجامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة  وعضو الفريق البحثي بجامعة أكسفورد الذي صمم وطور لقاح أوكسفورد  أسترازينيكا ضد فيروس الكورونا المستجد  في محاضرة بعنوان " تطوير لقاحات كوفيد 19"، من تنظيم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية.

تقام المحاضرة بقاعة سيمنار الكلية الرئيسية الساعة 11 صباحا .

الجدير بالذكر فازت نورهان محمد محمد إبراهيم، الطالبة بكلية العلوم جامعة عين شمس، برئاسة اتحاد طلاب الكلية.

وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ الكلية التي تتولى طالبة رئاسة الاتحاد صرح بذلك ا.د محمد رجاء محمد السطوحى عميد الكلية، حيث تابع عملية الفرز برفقة ا.د ايمان عبد العظيم وكيلة الكلية لشؤون التعليم والطلاب وا.د بيومى إبراهيم بيومي.

وأكد أ.د. محمد رجاء أن الانتخابات تمت وسط إجراءات احترازية مشددة ، مشيرا إلى أن التجربة الانتخابية تعود الطلاب علي ممارسة الديمقراطية واختيار من يمثلهم ، بالإضافة إلى تهيئتهم لخوض العمل العام  ودعم روح القيادة .

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