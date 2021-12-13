وفاة المخرج محمد نبيه بعد 9 أشهر من رحيل زوجته

توفي منذ قليل المخرج محمد نبيه بعد صراع مع المرض وذلك بعد 9 أشهر فقط من وفاة زوجته.

وكتب ماجد نبيه على حسابه عبر فيسبوك: «توفي إلى رحمة الله تعالى الأستاذ الكبير والجميل المخرج محمد نبيه، البقاء والدوام لله رب العالمين».

يذكر أن أشهر الأعمال الدرامية التي قدمها المخرج محمد نبيه «عائلة شلش» عام 1990 مع الفنان صلاح ذو الفقار، وليلى طاهر، ومحمود الجندي، وإجلال زكي، وماجدة زكي، وأحمد سلامة، ومسلسل «فيه حاجة غلط» عالم 1983 مع حسن عابدين، كريمة مختار، وتيسير فهمي، وعماد رشاد، ومحسن محيي الدين، و«متاعب المهنة» عام 1970 مع فؤاد المهندس، بخلاف مسلسلات مثل «حكاية جواز عرندس»، و«بنت الأسيوطي»، و«أيام الغياب»، و«ماشي يا دنيا ماشي»، و«الرجل الغامض»، و«المدينة الهادئة»، و«فيه ناس طيبين».

تكريمه:

تم تكريم جاء المخرج محمد نبيه من قبل المركز القومى للسينما ونقابة المهن السينمائية، وقال نبيه إن قيمة هذا التكريم تأتى فى كونه جاء من بيتنا ومن أولادنا وزملائنا لذلك له مذاق خاص بخلاف أى تكريم آخر وأنا سعيد به كثيرًا.

وأضاف "نبيه": "أرى أن المخرجين الجدد ينوون تقديم أشياء عظيمة جدًا وأملنا فيهم كبير فى إصلاح حال السينما".

وأوضح المخرج محمد نبيه، أن السينما المصرية فى الفترة الحالية تمر بعثرة عميقة لكنها قادرة على التعافى مجددًا، وأبرز ما ينقص السينما حاليا هو الأخلاق، فإذا ما وجدت الأخلاق عند صناع السينما حاليًا سيتغير الأمر كثيرًا وستتعافى السينما وتعود إلى سابق عهدها.