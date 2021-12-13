عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عمرو دياب يواصل تصدره للأكثر استماعا على "يوتيوب ميوزيك"

عمرو دياب
عمرو دياب

واصل النجم الكبير عمرو دياب، تصدره لترتيب موقع يوتيوب ميوزيك للفنانين الأكثر استماعًا ومشاهدة فى مصر على موقع الفيديوهات الشهير هذا الأسبوع.


وكشف تصنيف موقع يوتيوب عن تصدر عمرو دياب قائمة الأكثر استماعًا ومشاهدة بمصر محققًا 11 مليون و600 ألف مشاهدة .
 

وفي سياق آخر تصدر الفنان عمرو دياب قوائم الفنانين الأعلى استماعًا بتطبيق "أنغامي" خلال عام 2021 محققًا 465 مليون دقيقة استماع عبر تطبيق الموسيقى الشهير.

ملحن أغاني عمرو دياب: مطربو المهرجانات سرقوا ألحاني .. ومتحمس لعودة شيرين

بـ465 مليون دقيقة.. عمرو دياب الأكثر استماعا عبر تطبيق أنغامي في 2021


وكان الهضبة قد تصدر قوائم الاستماع عبر أنغامي في العام الماضي 2020 وفقًا لحسابات الإستماع بعدد المرات ، وتصدرها هذا العام وفقًا للدقائق محققًا 465 مليون دقيقة استماع.
 

وأعلن عمرو دياب مؤخرًا عن قرب طرح أغنيته "خلي الحجر ينطق" وهي كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع توما وميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس.


كما أعلن أيضًا عن قرب طرح أغنيته الجديدة "كتر من قربك" وهي من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبد المنعم وهندسة صوت أمير محروس.

عمرو دياب النجم الكبير عمرو دياب يوتيوب ميوزيك مصر انغامي أمير محروس ايمن بهجت قمر محمد يحيي

ترشيحاتنا

جدل وانتقادات..من هي ملكة جمال الكون المتوجة من بين متسابقات عربيات|صور

في انتظار موافقة هيئة الدواء.. آخر مستجدات لقاح كورونا المصري إيجي فاكس..تفاصيل

أحبها جداً.. عناق حار بين منى زكي ونادين نجيم بالإمارات.. شاهد

حكم التصدق بملابس الميت ومن الأحق بها من الأبناء؟

بأمر البنتاجون..نيويورك تايمز: غارة أمريكية قتلت أطفالا ومدنيين بأفغانستان مرت دون عقاب|فيديو

الصحة: بدء تصنيع لقاحين مصريين لـ كورونا خلال 8 شهور.. تفاصيل

ads

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قتلها واستخبى تحت السرير.."سعودي" يمزق جسد زوجته بـ 3 طعنات في بشتيل

عبدالله ترتر.. أحمد موسى يعلق على ضربة الداخلية لأصحاب التسريب المفبرك

100جنيه لمغادرة مصر و25 قرشا للمشروبات الغازية.. إقرار رسوما ضريبية جديدة

ميدو عن أزمة شريفة ماهر: يوم القيامة قرب

انخفاض الأسعار..أول تعليق من الزراعة على توجيه السيسي بإلغاء ضرائب القيمة المضافة

50 ألف جنيه وحبس عامين عقوبة نشر «الكوميك»

إعفاءات ضريبية جديدة .. قرارات عاجلة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.. فيديو

بسمة وهبة تفجر مفاجأة عن علاقة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. تفاصيل

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الطرمبة .. حنفية مصرية قديمة تخرج المياه المثلجة من باطن الأرض| نوستالجيا

تبلغ 21 عاما.. الهندية هارناز ساندو تتوج بلقب ملكة جمال الكون

نعومي كامبل وريا أبي راشد في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي... شاهد

صور النجوم على الريد كاربت في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.. شاهد

فيديو

علقة سخنة بسبب مصاريف الولادة .. زوج يعتدي على زوجته الحامل

إعفاءات ضريبية جديدة .. قرارات عاجلة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.. فيديو

الداخلية تكشف كواليس مكالمة مفبركة ومنتحلي صفة مسؤولين

الداخلية تكشفهم .. اعترافات المتهمين في التسريب المفبرك لإحدى مؤسسات الدولة

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ