عمرو دياب يواصل تصدره للأكثر استماعا على "يوتيوب ميوزيك"

واصل النجم الكبير عمرو دياب، تصدره لترتيب موقع يوتيوب ميوزيك للفنانين الأكثر استماعًا ومشاهدة فى مصر على موقع الفيديوهات الشهير هذا الأسبوع.



وكشف تصنيف موقع يوتيوب عن تصدر عمرو دياب قائمة الأكثر استماعًا ومشاهدة بمصر محققًا 11 مليون و600 ألف مشاهدة .



وفي سياق آخر تصدر الفنان عمرو دياب قوائم الفنانين الأعلى استماعًا بتطبيق "أنغامي" خلال عام 2021 محققًا 465 مليون دقيقة استماع عبر تطبيق الموسيقى الشهير.



وكان الهضبة قد تصدر قوائم الاستماع عبر أنغامي في العام الماضي 2020 وفقًا لحسابات الإستماع بعدد المرات ، وتصدرها هذا العام وفقًا للدقائق محققًا 465 مليون دقيقة استماع.



وأعلن عمرو دياب مؤخرًا عن قرب طرح أغنيته "خلي الحجر ينطق" وهي كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع توما وميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس.



كما أعلن أيضًا عن قرب طرح أغنيته الجديدة "كتر من قربك" وهي من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبد المنعم وهندسة صوت أمير محروس.