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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خاص لصدى البلد..

مشاكل في الكبد.. نقل عادل الفار إلى العناية المركزة .. تفاصيل

عادل الفار
عادل الفار

أكد  الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ، في تصريح خاص لصدى البلد أن الفنان عادل الفار قد تم نقله إلى العناية المركزة بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

وأضاف أشرف زكي : عادل الفار لا زال يعاني من بعض مشاكل في الكبد ، ورأى الأطباء ضروره حجزه في العناية المركزة حتي تستقر حالته".


مكناش بنفترق..عادل الفار : مصطفى قمر ومحمد فؤاد مسألوش عليا فى مرضي

أكد الفنان عادل الفار ان عددا كبيرا من الفنانين ساندوه فى محنته الصحية الأخيرة ، وقاموا بالاتصال به للاطمئنان عليه .

وتابع “ عادل الفار ” فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، ان من الفنانين الذين ساندوا خالد عجاج وحلمى عبد الباقى وسامح يسرى .

وأستكمل عادل الفار حديثه :  كنت متوقع ان يسأل على عدد من الفنانين الذين كنت على علاقة قوية بهم فى الماضى ، حيث كنا نتشارك فى إحياء الافراح معاً ولا نفترق  .

وأضاف عادل الفار : من هؤلاء الفنانين مصطفى قمر ومحمد فؤاد ولكنى لست غاضبا منهم بل أعاتبهم عتاب الاصدقاء .

وكشف الفنان عادل الفار عن تطورات حالته الصحية ،  بعد الوعكة الصحية التى تعرض لها مؤخراً ونقل على أثرها لإحدى المستشفيات ، حيث أكد أن حالته الصحية بدأت فى التحسن ، وأوصى الاطباء بخروجه من المستشفى واستكمال علاجه بالمنزل .

 

وتابع الفنان عادل الفار أن الفنان أشرف زكى نقيب الممثلين كان على تواصل معه بشكل مستمر ، بالإضافة إلى الفنانة نهال عنبر عضو مجلس إدارة النقابة .

 

وواصل : أشرف زكى نقيب بمعنى الكلمة ، فهو يحرص على مساندة أعضاء النقابة بشكل مستمر ، و قام  بعمل لافته إنسانية هي إرسال مبلغ مالى لى ، والأمر هنا ليس له علاقات بالاحتياج  للمال، ولكن قام بهذا الفعل لانه رجل “شيك ” ويساند زملائه فى محنتهم .

 

غيبوبة كبدية :


وكشف الفنان عادل الفار عن تطورات حالته الصحية بعد أن تعرض إلى الإصابة بغيبوبة كبدية أسفرت عن دخوله المستشفى والتى قضى بها بضعة أيام وخرج ليواصل العلاج فى منزله.

 

وقال الفار: أنا فى حالة مستقرة حاليا واشعر بتحسن شديد ومستمر حتى الآن على العلاج الذى أوصى به الأطباء المعالجون لى.

 

وأضاف:  أستعيد صحتي رويدا رويدا واتمنى من جمهورى الدعاء لى بالشفاء العاجل.

عادل الفار اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية العناية المركزة تعرضه لوعكة صحية مفاجئة

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