عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اختلافهم سر جمالهم.. كاميرا مختار تحارب التنمر على مرضى البهاق|شاهد

صدى البلد

تطوع الشاب مختار محمد، من محافظة الجيزة، بموهبته في التصوير الفوتوغرافي، في إبراز جمال مصابي ألبينو أو البهاق، حرصاً منه على دعمهم ضد التنمر الذي يصبح جزء لا يتجزأ من يومهم.


وخطفت الصور أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ونالت إعجاب الجميع وأصبحت متداولة عبر السوشيال ميديا بكثرة، لتبرز موهبة فنية فريدة في التصوير الذي يحمل رسالة مميزة، وهي أن اختلاف ملامحهم ولونهم ينتج عنه لوحة فنية.


وقرر مختار، أن يخصص جزء من وقته للإبداع في جلسة تصوير ذات مغزى وهدف، كان لها أثر على نفوسهم بأن اختلافهم لا يدعي للخجل، وانما جعلهم بصوره المميزة يفخرون بملامحهم الفريدة.


واعتمد مختار في جلسة التصوير الذي أبدع فيها على التركيز على وجوههم، دون أي تكلف، بخلفية بيضاء تحمل طابع صفاء نفوسهم، وورود تكمل زينة ملامحهم، ولاقت بساطة الصور إعجاب الجميع، ونال تعليقات تصف حجم إبداعه الكبير.


ويعتبر مرض البهاق أحد الأمراض المناعية والتي تصيب الجلد، وذلك عبر إصابة الخلايا الصبغية المسؤولة عن إنتاج الميلانين والذي له دور كبير في تلوين الجلد.

 

جلسة تصوير التصوير الفوتوغرافي مرض البهاق مرضى البهاق الخلايا الصبغية موهبة فنية

ترشيحاتنا

تنفس اصطناعي.. رجل ينقذ قردا من الموت بطريقة غير متوقعة|فيديو

الزماك يفاضل بين أحمد سمير وأمير عزمي مجاهد للانضمام إلى جهاز كارتيرون

يا رب يخليكي يا أمي.. نجل شريفة ماهر يقبل يدها ويوجه لها رسالة مؤثرة

علوم جامعة عين شمس تناقش «تطوير لقاحات كورونا» ..غدا

ما آثار السرطان على الحمل والجنين

الشرطة السعودية تلقي القبض على 5 مواطنين لهذا السبب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

100جنيه لمغادرة مصر و25 قرشا للمشروبات الغازية.. إقرار رسوما ضريبية جديدة

قرار جماعي.. وزير التعليم يحسم الجدل حول حقيقة وقف الدراسة

ميدو عن أزمة شريفة ماهر: يوم القيامة قرب

قتلها واستخبى تحت السرير.."سعودي" يمزق جسد زوجته بـ 3 طعنات في بشتيل

50 ألف جنيه وحبس عامين عقوبة نشر «الكوميك»

بسمة وهبة تفجر مفاجأة عن علاقة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. تفاصيل

انخفاض الأسعار..أول تعليق من الزراعة على توجيه السيسي بإلغاء ضرائب القيمة المضافة

محمود عبد الحكيم يفجر مفاجأة: محمد صلاح والنني وقعا للنادي المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نادر جدا.. العثور على أكبر حجر ياقوت أزرق في العالم | صور

ليست الأولى.. كيف تعدى ابن الفنانة شريفة ماهر عليها بالضرب وزوّر توقيعها على بيع ممتلكاتها؟

جدل وانتقادات..من هي ملكة جمال الكون المتوجة من بين متسابقات عربيات|صور

الطرمبة .. حنفية مصرية قديمة تخرج المياه المثلجة من باطن الأرض| نوستالجيا

فيديو

علقة سخنة بسبب مصاريف الولادة .. زوج يعتدي على زوجته الحامل

إعفاءات ضريبية جديدة .. قرارات عاجلة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.. فيديو

الداخلية تكشف كواليس مكالمة مفبركة ومنتحلي صفة مسؤولين

الداخلية تكشفهم .. اعترافات المتهمين في التسريب المفبرك لإحدى مؤسسات الدولة

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ