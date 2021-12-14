اختلافهم سر جمالهم.. كاميرا مختار تحارب التنمر على مرضى البهاق|شاهد

تطوع الشاب مختار محمد، من محافظة الجيزة، بموهبته في التصوير الفوتوغرافي، في إبراز جمال مصابي ألبينو أو البهاق، حرصاً منه على دعمهم ضد التنمر الذي يصبح جزء لا يتجزأ من يومهم.



وخطفت الصور أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ونالت إعجاب الجميع وأصبحت متداولة عبر السوشيال ميديا بكثرة، لتبرز موهبة فنية فريدة في التصوير الذي يحمل رسالة مميزة، وهي أن اختلاف ملامحهم ولونهم ينتج عنه لوحة فنية.



وقرر مختار، أن يخصص جزء من وقته للإبداع في جلسة تصوير ذات مغزى وهدف، كان لها أثر على نفوسهم بأن اختلافهم لا يدعي للخجل، وانما جعلهم بصوره المميزة يفخرون بملامحهم الفريدة.



واعتمد مختار في جلسة التصوير الذي أبدع فيها على التركيز على وجوههم، دون أي تكلف، بخلفية بيضاء تحمل طابع صفاء نفوسهم، وورود تكمل زينة ملامحهم، ولاقت بساطة الصور إعجاب الجميع، ونال تعليقات تصف حجم إبداعه الكبير.



ويعتبر مرض البهاق أحد الأمراض المناعية والتي تصيب الجلد، وذلك عبر إصابة الخلايا الصبغية المسؤولة عن إنتاج الميلانين والذي له دور كبير في تلوين الجلد.