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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ما أنواع السرطانات الشائعة أثناء الحمل

سرطان
سرطان

قد يكون تشخيص السرطان وعلاجه أثناء الحمل أمرًا صعبًا قد تخفي أعراض الحمل أعراض السرطان ، وغالبًا ما تكون خيارات العلاج محدودة بسبب آثارها المسخية والسامة على نمو الجنين لذلك ، يتم اختيار استراتيجيات العلاج بناءً على وقت الحمل ونوع السرطان.

اقرأ هذا المنشور للتعرف على أنواع السرطان الشائعة أثناء الحمل بحسب ما نشره موقع هيلثي. 
 

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هل مريض السرطان مطالب بقضاء ما أفطره فى رمضان أم يخرج كفارة ؟

ما هي أنواع السرطان الشائعة أثناء الحمل؟
 

سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطانات شيوعاً عند النساء الحوامل. يتم تشخيص إصابة واحدة من بين كل 3000 امرأة حامل بسرطان  الثدي. بعض أنواع السرطان الأخرى التي قد تحدث أثناء الحمل هي  :

سرطان عنق الرحم هو سرطان الخلايا الموجودة في عنق الرحم ، الجزء السفلي من الرحم الذي يربط المهبل. إذا تم اكتشاف سرطان عنق الرحم في المراحل المبكرة ، يمكن علاجه بعد الولادة ، ولكن قد يتطلب الكشف في المراحل المتقدمة تدخلاً فوريًا. في بعض الأحيان ، يمكن أن يكون سرطان عنق الرحم موجودًا قبل الحمل ويتم تشخيصه خلال مسحة عنق الرحم السابقة للولادة.

يصيب سرطان الغدة الدرقية الغدة الدرقية في الرقبة. هذا هو ثاني أكثر أنواع السرطانات شيوعًا أثناء الحمل ، حيث يصيب حوالي 14 من كل 100000 مولود حي. يمكن أن يؤدي نقص اليود والإشعاع المؤين إلى الإصابة بسرطان الغدة الدرقية.  يمكن أن يزداد حجم ونشاط الغدة الدرقية بشكل طبيعي أثناء الحمل بسبب التغيرات في موجهة الغدد التناسلية المشيمية البشرية ( قوات حرس السواحل الهايتية ) ومستويات هرمون الاستروجين.

مرض ورم الأرومة الغاذية الحملي (GTD) هو اضطراب خبيث نادر حيث تنمو الأرومة الغاذية غير الطبيعية داخل الرحم بعد الحمل. الحمل المولي  أو الخلد المائي هو نوع شائع من مرض ورم الأرومة الغاذية الحملي يحدث بسبب مشاكل البويضات المخصبة. سرطان المشيمة هو شكل خبيث من مرض ورم الأرومة الغاذية الحملي يمكن أن يغزو جدار الرحم. هذه النموات هي حالات حمل غير قابلة للحياة وتتطلب الإزالة.

الأورام اللمفاوية هي سرطانات مع تكاثر غير منضبط للخلايا الليمفاوية. يعد فقدان الوزن والتعرق الليلي واعتلال العقد اللمفية من الأعراض الشائعة لهذا المرض ، بما في ذلك سرطان الغدد الليمفاوية هودجكين مع خلايا ريد ستيرنبرغ وسرطان الغدد الليمفاوية غير هودجكين بدون هذه الخلايا.

اللوكيميا هو سرطان يصيب الدم ونخاع العظام. يؤدي النمو غير الطبيعي للخلايا في نخاع العظام إلى ارتفاع خلايا الدم غير الناضجة في الجسم. اللوكيميا الحادة ، وسرطان الدم سريع التقدم ، يمثل 90٪ من اللوكيميا أثناء الحمل .

الورم الميلانيني هو نوع من سرطان الجلد يؤثر على الخلايا المنتجة للصبغة في الجلد. يمكن تشخيص هذا النوع من السرطان وعلاجه أثناء الحمل. ومع ذلك ، هناك خطر متزايد من التكرار بعد سنتين إلى ثلاث سنوات من العلاج الأولي  .
تشير بعض النظريات إلى أن التغيرات الهرمونية أثناء الحمل مسؤولة عن سرطان الثدي وأنواع أخرى من السرطان. ومع ذلك ، لا تتوفر أدلة علمية كافية لإثبات هذه الروابط. هذه السرطانات شائعة أيضًا لدى النساء الأصغر سنًا غير الحوامل.

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