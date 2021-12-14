أخبار التوك شو|موعد إنتاج اللقاح المصري ضد كورونا.. والأرصاد تكشف حالة الطقس

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات ونرصد أبرزها خلال التقرير التالي:

بشرى سارة.. إنتاج لقاح مصري ضد كورونا في هذا الموعد.. فيديو

قالت الدكتورة سميرة عزت رئيس وحدة البحوث الاكلينيكية بشركة إيفا فارما ، إن أمس كان يوما مميزا بسبب توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي لاستكمال دراسات إنتاج لقاح مضاد لكورونا ، وهذا التعاون جاء بدون مناقصات والسبب هو شهرة واهتمام شركة ايفا بإنتاج التطعيمات المختلفة .

عبدالله ترتر.. أحمد موسى يعلق على ضربة الداخلية لأصحاب التسريب المفبرك

قدم الإعلامي أحمد موسى، التحية لرجال الأمن الوطني على جهودهم في كشف الحقائق للرأي العام، مضيفا أن وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني فضحا الإرهابي الخائن الهارب عبد الله «ترتر».

لجنة مكافحة كورونا تبشر باحتمالية اختفاء فيروس كورونا..فيديو

قالت الدكتورة نهي عاصم مستشار وزير الصحة للأبحاث وعضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن متحور اوميكرون به عدد كبير من التغيرات والتحورات.

في غاية الأهمية.. أحمد موسى يكشف سبب انعقاد القمة الخليجية الـ 42

قال الإعلامي أحمد موسى، إن القمة الخليجية الـ 42 في الرياض بالمملكة العربية السعودية، في غاية الأهمية خاصة بعد الأزمة الخليجية.

الصحة: لدينا 46 مركزا مرخصا لزارعة الأعضاء البشرية في مصر

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي بوزارة الصحة، وجود 46 مركزا مرخصا لزارعة الأعضاء البشرية في مصر، مفيدا بأنه منذ يناير الماضي حتى الان صدرت 466 موافقة خاصة بزراعة الأعضاء، ويعتبر هذا الملف مهم جدا والقيادة السياسية تتابع بشكل مباشر ملف زراعة الاعضاء البشرية.

الصحة: بدء تصنيع لقاحين مصريين لـ كورونا خلال 8 شهور.. تفاصيل

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي بوزارة الصحة, أن مصر بها أكثر من جهة بحثية تعمل منذ ظهور فيروس كورونا على إنتاج لقاح مصري بأيد مصرية وجهات تصنيع مصرية، مشيرا إلى أن واحد من هذه الجهات المركز المصري للبحوث وحصل على موافقة لإجراء التجارب الاكلينيكية منذ أقل من شهر.

الأرصاد: غدا انخفاض درجات الحرارة بالقاهرة.. وفرص لسقوط أمطار على هذه المناطق

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد، تفاصيل حالة الطقس خلال هذا الأسبوع.

خلال 4 سنوات.. وزير التعليم يكشف ترتيب مصر بالمؤشرات العالمية مقارنة بـ2017

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه متواجد حاليا في دبي لحضور عدد من الفعاليات الهامة، حيث تم إطلاق مؤشر المعرفة، وحصلت مصر على المركز 53 وهو مؤشر جيد، حيث قفزنا 34 مركزا خلال 4 سنوات.

غادة والي: نظمنا 100 فعالية تدريبية مع الرقابة الإدارية لمكافحة الفساد



علقت الدكتورة غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، على فعاليات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي تستضيفها مصر.

أبو العينين: مصر وضعت استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد بعد ثورة 30 يونيو.. فيديو

عرضت الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، اليوم الإثنين، تفاصيل لقاء النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب مع النائب العام الإيطالي.