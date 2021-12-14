منتدى المستقبل يناقش رواية خطايا العثماني الأخير للكاتب أحمد محروس.. غدا

يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع في تمام السابعة من مساء بعد غدٍ الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 بحزب التجمع الوطني بوسط البلد ندوة نقدية لمناقشة رواية "خطايا العثماني الأخير" للكاتب الروائي أحمد محروس، ويناقش الرواية الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والكاتب الروائي الكبير أحمد صبري أبو الفتوح، ويدير الندوة الشاعر والقاص أمل سالم .

وقد صدرت رواية "خطايا العثماني الأخير" وقد أهدى الكاتب روايته إلى روح الشهيد البطل أحمد المنسي، وإلى أرواح شهداء الكتيبة 103 صاعقة، أبطال ملحمة كمين البرث على أرض سيناء الغالية.

ويعد منتدى المستقبل للفكر والإبداع أحد أهم الحلقات النقدية في الثقافة المصرية والعربية التى تهدف إلى تعضيد الثقافة الوطنية.

ويطمح المنتدى كما جاء في بيانه التأسيسي "إلى أن يكون أعلى تمثيلات الموضوعية عبر إعادة الاعتبار لمفهوم القيمة من خلال تقديم النماذج الإبداعية المعبرة عن القيم الطليعية المتجددة".