ضحك إسعاد يونس.. شريف مدكور يرتدي سلسلة كريس المصري وينفذ خدعة سحرية

حل الساحر كريس المصري، والإعلامي شريف مدكور ضيوفا على الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي ".

وارتدى الإعلامي شريف مدكور، سلسلة الساحر كريس المصري، معتقدا أنه بعدما يرتدي السلسلة سوف يتمكن من تنفيذ خدع سحرية .

ونفذ الإعلامي شريف مدكور، خدعة سحرية بطريقة كوميدية بعدما ارتدى سلسلة الساحر كريس المصري، وقام مدكور بجلب جنيه فضية وقام بوضعه فوق قلم وتحرك الجنيه وبدأ مدكور في تشجيع نفسه وكأنه نفذ خدعة سحرية .

ودخلت الفنانة اسعاد يونس في نوبة ضحك بعدما رأت خدعة الإعلامي شريف مدكور السحرية .