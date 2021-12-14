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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلا وفيات .. الإمارات تسجل 110 إصابة جديدة بـ كورونا

إصابات كورونا - ارشيفي
إصابات كورونا - ارشيفي

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن إجراء 321,306 فحوصات ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية .

 

وأوضحت الصحة الإماراتية، في تقريرها اليومي عن لوضع الوبائي في البلاد انه تم تسجيل 110 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتى الآن الي 743004.

 

ورصدت الصحة الإماراتية، تعاف 82 حالة شفاء  خلال الساعات الماضية ليصل إجمالي حالات الشفاء في البلاد الي 738049.

 

وبيًنت الصحة الإماراتية ، أنها لم تسجل أي حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية ليظل حالات الوفيات التي تسجيلها بوباء كورونا منذ بداية الأزمة وحتى الآن إلى 2151 .

 

الإمارات تسجل 92 إصابة جديدة بـ كورونا

الإمارات تكشف أحدث إحصائية لإصابات كورونا

 

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