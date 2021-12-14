بلا وفيات .. الإمارات تسجل 110 إصابة جديدة بـ كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن إجراء 321,306 فحوصات ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية .

وأوضحت الصحة الإماراتية، في تقريرها اليومي عن لوضع الوبائي في البلاد انه تم تسجيل 110 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتى الآن الي 743004.

ورصدت الصحة الإماراتية، تعاف 82 حالة شفاء خلال الساعات الماضية ليصل إجمالي حالات الشفاء في البلاد الي 738049.

وبيًنت الصحة الإماراتية ، أنها لم تسجل أي حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية ليظل حالات الوفيات التي تسجيلها بوباء كورونا منذ بداية الأزمة وحتى الآن إلى 2151 .