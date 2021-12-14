نشرة البرلمان.. النواب يوافق على تعديلات ضريبة القيمة المضافة.. ومفاجآت من وزير التموين للمواطنين

نشر "صدى البلد"، عددًا من الأخبار المتعلقة بالنواب والشأن السياسي ومجلس النواب خلال الساعات القليلة الماضية، نرصد أبرزها من خلال هذه العناوين:

الإضرار بمصلحة المودعين.. تعرف على حالات إلغاء تراخيص البنوك بالقانون

بعد إحالته للجان النواب المختصة.. ما هو المجلس الصحي المصري؟



النواب يوافق نهائيا على إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم



جبالي مداعبا النواب: بتسلموا على بعض مرتين قبل الجلسة ومرة داخل القاعة



اقتصادية النواب: مزارعو الصعيد لن يقبلوا إلا برفع سعر توريد طن قصب السكر



برلماني يتقدم ببيان عاجل حول تسمم 60 طالبا بقرية وردان بالجيزة



انخفاض أسعار اللحوم وزيادة بطاقات التموين.. مفاجآت الوزير للمواطنين من البرلمان



وزير المالية: تعديلات ضريبة القيمة المضافة لا تضيف أي أعباء على المواطن



أبو العينين يوافق على تعديلات قانون ضريبة القيمة المُضافة.. ويؤكد: تُخفف الأعباء عن الصناعة الوطنية وتحل مشكلات السياحة والطيران



النواب يوافق على استمرار إعفاء المنظفات المنزلية من الضريبة المضافة



بدء تطبيق القانون من الغد.. فصل الموظف متعاطي المخدرات وخصم نصف مرتبه



البرلمان يوافق نهائيا على تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة



بعد موافقة النواب.. إعفاء 13 سلعة وخدمة من ضريبة القيمة المضافة.. تفاصيل

