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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

قطعت شراييني ولو تخنتي هاطلقك.. ماذا حدث بين نجلاء بدر وزوجها على الهواء؟

نجلاء بدر وزوجها
نجلاء بدر وزوجها

تصدرت تصريحات زوج الفنانة نجلاء بدر، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ممازحته لها خلال استضافتها في برنامج تليفزيوني، قائلا لها: "لو تخنتي هاطلقك، انا واخدك عربية سبور".

وتحدث محمد عفيفي، زوج نجلاء بدر، مع زوجته خلال حوارها مع الإعلامية انجي القاضي، في برنامج «مساء dmc»، في مداخلة هاتفية، وسألته عن تقييمه لها كفنانة.

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زوج نجلاء بدر مازحا: لو بقت تخينة في الحقيقة هطلقها طبعا

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هطلقها لو تخنت وواخدها عربية سبور.. أبرز تصريحات نجلاء بدر وزوجها

 

تقييم زوج نجلاء بدر لزوجته الفنانة

وقال محمد عفيفى، إنه يقيمها كفنانة رائعة بنسبة "10 / 10"، مردفا: "نجلاء بتعمل تشكيلة كبيرة قوى في الفترة اللى فاتت من الأدوار، مضيفا: "أنا داعم لنجلاء بدر بشكل كبير، وهى تستاهل أكثر من ده بكثير منى، ولازم أكون داعم لنجاحها كرجل بشكل كبير، ولازم يكون الدعم ده من الطرفين".

وروى محمد عفيفي، بعض المواقف الكوميدية لزوجته الفنانة في المنزل، قائلا: "انا مش هانسى وهي مربعالي على الكنبة وممصمصة شفايفها وتقولي إنت قصدك إيه يا أخويا ؟، مش فاكر السبب !! بصيت لقيت معايا واحدة رقاصة بلدي في البيت، ولقيتها مرة تانية حاطة وشها فى الأرض ومربعة، بقولها فيه إيه يا نجلا؟، قالتلي حماتي مسكتني وانا بخون جوزي فى المسلسل".

وردت الفنانة نجلاء على زوجها خلال استضافتها ببرنامج مساء دى إم سي: "أسر ياسين كلمه في التليفون وقاله متنمش النهاردة في البيت علشان مراتك قتلت واحد النهاردة في المسلسل وأنا خايف عليك".

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واخد عربية سبور 

وقال زوج نجلاء بدر: «بحب فيكي إنك بتعملي تشكيلة أدوار كبيرة الفترة اللي فاتت، أدوار مختلفة ومفاجئة، أنا مش متخيل إمبارح كنت بتفرج عليكي لابسة بدلة، واحدة تخينة وعندها سمنة وصدقتك».


وسألت نجلاء بدر زوجها: «لو حصل كده في الحقيقة»، فأجاب: «هطلقك طبعا، أنا واخدك موديل معين، واخدك عربية سبور ولذيذة، تقلبي أتوبيس، هنزل المحطة الجاية على طول».

ومازح عفيفي زوجته الفنانة قائلا: "آخر مرة شوفتها لابسة بدلة مؤخرا فى أحد الأدوار، ومش متخيلها في البيت تلبس بدلة نهائي وتخينة، لو عملت كده فعلا هاطلقها"، لترد الفنانة: "على فكرة انت من الرجالة اللى هقوم ضدهم بحملة، المفروض تستحمل مراتك عيانة تخينة، لأن انت مش متجوز شكل إنت متجوز بنى آدمة"، فرد ممازحًا: "انا واخدك موديل معين اللى واخد عربية سبور ولذيذة هاتقلبي أتوبيس هنزل المحطة اللى جاية على طول".

وشدد عفيفي على أن زوجته تدعمه في عمله، مضيفا: "مبشوفش نجلا بقالي شهرين ثلاثة، ولقيت نجلا قبل ايفنت شغال عليه راحت المستشفى، وساقت وعملت غسيل معدة من تسمم ورجعت تاني ومرضيتش تقولى الا بعد الايفنت".

وعن موضوع الغيرة قال: "كان فيه غيرة كبيرة قوى وبعد كده بتنحسي، كان يعدى عليا واحد ويقولى صورنى مع مراتك، اول مرتين تلاتة كنت هاتخانق وبعد كده اتعودت، لكن يا ريت الذوقيات تعلى عندنا في التعامل، لكن بعد كده مبقتش أتضايق بسهولة زى الأول".

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نجلاء بدر: النهاردة يوم جميل يناقش قضايا المرأة بجرأة

 

فيلم عن السمنة 

وأعربت الفنانة نجلاء بدر، عن سعادتها لمشاركتها في فيلمها الجديد «النهارده يوم جميل»، الذي يعرض للمرة الأولى في مهرجان القاهرة للسينما الفرانكوفونية في دورته الأولى.
 

وقالت: «قضية السمنة المفرطة، التي يناقشها الفيلم، مشكلة عالمية، وليست في مصر فقط وبتأثر على كثير من النساء الذين يعانون من فرط السمنة» وأضافت: «أن مشكلة السمنة المفرطة، تؤثر على النساء في منازلهن ومن الممكن ان تؤدي إلى هدمها»، موضحة أنها أعجبت بفكرة الفيلم، لأن ظهورها من خلاله ليس بالشكل والجمال»، وتابعت: «أنا بقدم شخصية امرأة تعاني من السمنة المفرطة، التي تؤثر على علاقات الزوجية».

الفيلم بطولة باسم سمرة وهنا شيحة ونجلاء بدر وأحمد وفيق ومحمود الليثي وإيمي إسلام وانتصار وإيمي سلطان ورمزي العدل، عن المجموعة القصصية «هضبة المقطم» للكاتب علاء سليمان سيناريو وحوار دينا السقا ونيفين شلبي.

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قطعت شراييني 


وقالت الفنانة نجلاء بدر، إن فيلم "قدرات غير عادية" مع المخرج داوود عبد السيد، من أجمل التجارب الفنية في حياتها، مردفة: "رفضت فيلم لداوود عبد السيد قبل فيلم قدرات غير عادية، وبعدها ندمت كتير وقطعت شرايينى”.


وأضافت نجلاء بدر، فى لقائها مع انجي القاضي، أن فيلم "المحكمة" يناقش قضايا مجتمعية مثل زواج القاصرات، وهو من أهم الأعمال فى حياتها لأنه يناقش هذه القضية بشكل كبير، وتابعت: "دورى فى مسلسل 30 يوم دفعنى إلى الذهاب إلى طبيب نفسى، وأنا كنت مشوشة جدا وكنت بشوف حاجات بتتحرك فى البيت"، قائلة: "قد يصاب الفرد ببعض الأشياء مثل الفوبيا ولا يتم علاجها".

واستكملت بدر: "في مسلسل 30 يوم دوري كان شخصية مدمنة وقاتلة، وهذا الأمر اثر على نفسيتي، وظهرت تحت عيني هالات سوداء، وكنت خايفة ولجأت لطبيب نفسي"، مضيفة: "انا مبقتش عارفة ألبس ايه في حياتي  الشخصية، لأن دولابي أصبح عبارة عن ملابس شخصيات قمت بتجسيدها"، لافتة إلى أنها لا تحب تمثيل شخصية قريبة من شخصيتها في الحقيقة، بل تسعى إلى تجسيد شخصيات مختلفة عن شخصيتها، لأن هذا يمثل للفنان نوع من أنواع العلاج النفسي.

قطعت شراييني لو تخنتي هاطلقك نجلاء بدر نجلاء بدر وزوجه نجلاء بدر وزوجها تصريحات زوج الفنانة نجلاء بدر التواصل الاجتماعي

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