نجلاء بدر: عملت دور سيدة تعاني من السمنة بفيلم النهاردة يوم جميل

قالت الفنانة نجلاء بدر، إن فيلم النهاردة يوم جميل، يتحدث عن قضايا المرأة، ومنها: الاغتصاب الزوجي، والسمنة عند النساء.

وأضافت نجلاء بدر، في حوارها ببرنامج مساء دي إم سي، المذاع على قناة دي إم سي: أنا طالعة في الفيلم في دور سيدة متزوجة تعاني من السمنة.

وتابعت نجلاء بدر :" اختار الأدوار السينمائية التي أشارك فيها واحب المشاركة بالأدوار والاعمال الفنية التي ترتبط بقضايا".

واكملت نجلاء بدر:" تم نحت بدلة على شكل سيدة تعاني من السمنة والبدلة مكونة من مادة تشبه الجلد وجربت اكثر من بدلة كي أصل إلى الشكل الأمثل لي".

وواصلت نجلاء بدر: يتم التحدث في الفيلم عن مشاكل المرأة المتزوجة مع السمنة، وعلاقة السمنة وتأثيرها على حياتها الزوجية.