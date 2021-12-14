في ديو جديد.. عمر كمال يروج لأحدث أغانيه برفقة خطيبته شيماء المغربي

نشر مطرب المهرجانات عمر كمال، فيديو جديد برفقه خطيبته المطربة شيماء المغربي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهر كل من عمر كمال وشيماء المغربي علي مركب، في وسط النيل، وهما يغنيان أحدث أغنية لهما “أنتي قلبي”.

وعلق عمر كمال علي الفيديو كاتبًا: “أنتى قلبى وربنا .. نستينى العكننة”.

وأعلن مطرب المهرجانات عمر كمال ارتباطه بالمطربة شيماء المغربي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.



ونشر عمر كمال، صورة لهما مرتدين دبلة الخطوبة، وعلق على الصورة كاتبًا: “أنتي قلبي”، مما جعلها تتصدر التريند.

ونرصد أبرز المعلومات عنها:

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شاركت من قبل ببرنامج المواهب الشهير الرابع The Voice، عندما.



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