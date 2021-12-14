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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ديو جديد.. عمر كمال يروج لأحدث أغانيه برفقة خطيبته شيماء المغربي

عمر كمال وشيماء المغربي
عمر كمال وشيماء المغربي

نشر مطرب المهرجانات عمر كمال، فيديو جديد برفقه خطيبته المطربة شيماء المغربي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهر كل من عمر كمال وشيماء المغربي علي مركب، في وسط النيل، وهما يغنيان أحدث أغنية لهما “أنتي قلبي”.

 

وعلق عمر كمال علي الفيديو كاتبًا: “أنتى قلبى وربنا .. نستينى العكننة”.

 

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وأعلن مطرب المهرجانات عمر كمال ارتباطه بالمطربة شيماء المغربي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.


ونشر عمر كمال، صورة لهما مرتدين دبلة الخطوبة، وعلق على الصورة كاتبًا: “أنتي قلبي”، مما جعلها تتصدر التريند.

 

ونرصد أبرز المعلومات عنها:

من مواليد شهر أكتوبر، وتمت عامها الـ٢٠، واكتشفت والدتها موهبتها وهى في عمر  الست سنوات.

آخر أعمالها كان  مهرجان «فينك يا راحة» من آخر وصورته على طريقة «الفيديو كليب».

طرحت من قبل دعاءً دينيًا  بعنوان يارب اغفرلى ، بمناسبة شهر رمضان المبارك.

شاركت من قبل  ببرنامج المواهب الشهير الرابع The Voice، عندما.


غنت على المسرح لأول مرة وهى بعمر الـ 9 سنوات.

 

مطرب المهرجانات عمر كمال عمر كمال خطيبته المطربة شيماء المغربي المطربة شيماء المغربي أنتي قلبي

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