تاريخه المسرحي وكواليس فيلم تراب الماس وعلاقته بعزت العلايلي.. تفاصيل ماستر كلاس الفنان أحمد كمال ضمن فعاليات مهرجان القاهرة للسينما الفرنكفونية

كشف الفنان أحمد كمال عن أنه كان يهوى المسرح عن الدراما والسينما وبالفعل بدأ حياته الفنية والتمثيلية من خلال مسرح الشارع والذي كان يعتمد على عروض في الشارع إلى أن وجد المسرح طاردا له وليس جاذبا بسبب الظروف التي يمر بها.

تاريخه المسرحي

وأضاف أحمد كمال خلال المحاضرة او "ماستر كلاس" التي تقام على هامش مهرجان القاهرة للسينما الفرنكفونية: أرى أن المشاركة حاليا في فيلم قصير أسهل كثيرا من المشاركة في المسرح.

وأوضح أحمد كمال : بدأت التمثيل من سن خمس سنوات وكنت باستمرار أحضر للدور بشكل جيد ومن ثم الإبداع يخرج تلقائيا كما أنني تعلمت أن الممثل لابد ألا يكون كسولا أو جاهلا أو غبيا.

كواليس تراب الماس

قال الفنان أحمد كمال إن من عادتي قبل تصوير أي مشهد التحضير الجيد له حتى أصل إلى أعلى درجة من التركيز والإبداع ولكن في تجربتى مع فيلم تراب الماس تخطت الشخصية معي حدود التمثيل والاندماج وشعرت في لحد التساعد بحالة إبداعية غريبة انتابتني.

أضاف أحمد كمال خلال المحاضرة ماستر كلاس التي تقام على هامش مهرجان القاهرة للسينما الفرنكفونية : أتذكر مشهدي مع الفنان الراحل عزت العلايلي وكان قبل تصوير أي مشهد خاص بي لي طقوس معينة أولها السؤال عن الشخص الذي يؤدي معي المشهد من يكون ولكن في هذا المشهد نسيت تماما هذا الأمر وثانيا الجلوس بغرفتي من أجل التحضير للمشهد والتميز فيه.

أوضح أحمد كمال : بعد لقائي الفنان عزت العلايلي وأثناء أداء المشهد انتابتني حالة روحانية خاصة جدا وأيقنت أنني تخطيط مراحل التمثيل وكانت لحظة بالنسبة لي إيجابية.

مهرجان السينما الفرنكفونية

انطلق منذ أيام من دار الأوبرا المصرية الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للسينما الفرنكفونية، برئاسة الناقد السينمائي ياسر محب، والذى من المقرر أن تفتتح فعالياته بعرض فيلم “انهاردة يوم جميل” في عرض أول بالمهرجانات، وهو من بطولة هنا شيحة وباسم سمرة وأحمد وفيق ونجلاء بدر وانتصار ومحمود الليثي، وإخراج نيفين شلبي في أولى تجاربها الإخراجية الروائية الطويلة.

يتضمن المهرجان مسابقتين رسميتين، المسابقة الأولى للأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة، وترأس لجنة تحكيمها الفنانة سلوى محمد على، وتضم في عضويتها الفنانة ناهد السباعي، المخرج عزالدين سعيد والناقدة الجزائرية فاطمة بارودي، بينما تتنافس في المسابقة الثانية الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة، ويشارك فيها 23 فيلما من مصر، فرنسا، كندا، السنغال، المغرب، تونس، الإمارات، لبنان، بوركينافاسو وإنجلترا، ويرأس لجنة تحكيمها المخرج هانى لاشين، وتضم اللجنة في عضويتها الفنانة إلهام شاهين، مدير التصوير د.محسن أحمد، الناقدة والكاتبة الصحفية آمال عثمان، الموسيقار أشرف محروس، السيناريست وسام سليمان والمنتج اللبناني فادي اللوند.

يذكر أن مهرجان القاهرة للسينما الفرانكفونية يعد هو الأول من نوعه فى مصر الذي يخصص نشاطه للسينما التي تقدمها 88 دولة وحكومة، هى الدول الأعضاء بمنظمة الفرنكوفونية.