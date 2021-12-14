نقيب صيادلة القاهر: بيع الأدوية على الإنترنت وسيلة لتداول أصناف محظورة.. فيديو

قال الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، إن الدواء سلع مختلفة عن أي سلعة أخرى ومن الخطر بيع الأدوية عبر التطبيقات الإلكترونية، موضحا أن بيع الدواء مهنة وليست تجارة وكل قوانين الصيادلة لا تعطي ترخيص للصيادلة إلا بموجب بنود وكل هذه المواد أقرأت ببيع الدواء من خلال الصيدليات المرخصة التي تخضع للرقابة من الصحة.

وأكد الدكتور محمد الشيخ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن دخول التطبيقات الإلكترونية في مجال بيع الدواء كلام خطير ويؤثر على صحة الناس، قائلا: "تطبيقات بيع الدواء عبر الأنترنت تخالف قوانين الصيادلة".

وتابع: "بيع الأدوية عبر الأنترنت ممكن يحصل فيه مخالفات كثيرة خلال بيع الأدوية على التطبيقات الإلكترونية، وتداول الدواء عبر الأنترنت قد تكون باب خلفيا لتداول أدوية محظورة، ويجب تناول هذا الأمر من خلال النواحي التشريعية ودراسة نجاح هذه التطبيقات الإلكترونية في العالم".