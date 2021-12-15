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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأربعاء 15-12- 2021 على الصعيد المهنى والعاطفي

صدى البلد

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج لذلك، تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد توقعات الأبراج وحظك اليوم الأربعاء 15-12- 2021 .
 


برج الحمل

سيكون اليوم يومًا جيدًا بالنسبة لك على صعيد العمل ، خاصة أن رجال الأعمال يمكنهم الحصول على مزايا مالية هائلة اليوم. إذا كنت تخطط لتوسيع نطاق عملك ، فمن المحتمل أن تحصل على فرصة جيدة. في الوقت نفسه ، يمكن للموظفين أيضًا التقدم. إذا كنت مرتبطًا بالقطاع المصرفي

 

برج الثور

 

اليوم لن يبدأ اليوم بشكل جيد. قد تشعر بالخمول والخمول. لن تكون قادرًا على التركيز بشكل صحيح على عملك. سيكون من الأفضل أن تقوم ببعض التغييرات في روتينك لتحافظ على انتعاشك. يمكن أن يؤدي الإهمال تجاه العمل إلى زيادة مشاكلك. 


برج الجوزاء

 

إذا كنت تعمل في شراكة ، فلا تتخذ أي قرار على عجل اليوم. حاول تحسين العلاقة مع شريكك. يمكن تحسين حالتك المالية.

 إذا كنت تنفق بحكمة ، فيمكن أن تنتهي جميع مشاكلك المالية قريبًا. يوجد اليوم احتمال قوي بأن تحصل على فرصة جيدة لكسب المال. ستكون صحة والديك جيدة وستحصل على دعمهم الكامل.


برج السرطان

 حاول الحفاظ على علاقة جيدة مع أفراد عائلتك ، خاصةً إذا كنت تحاول قضاء المزيد من الوقت مع كبار السن. بالحديث عن عملك ، لن يحصل الأشخاص الذين يعملون في مجال البورصة على النتائج كما هو متوقع اليوم. من ناحية أخرى .

 

برج الأسد

ليوم لن يكون يومًا جيدًا لك من الناحية الصحية ، خاصة إذا كنت تعانين من التهاب الفقار العنقي ، فقد تزداد مشكلتك اليوم قليلاً. 

تحتاج إلى استشارة طبيب جيد. يمكن أن يتسبب الإهمال في وقوعك في مأزق. ستحصل على دعم الرئيس في المكتب وقد تشعر اليوم بمتعة مختلفة في العمل.

 

 

برج العذراء

 

سيكون اليوم يومًا أفضل من المعتاد بالنسبة لك من حيث المال. اليوم سوف تكون قادرًا على توفير المزيد. بالحديث عن الصحة ، قد يكون لديك بعض المشاكل المتعلقة بقدميك.

 

برج الميزان

 

يكون من الأفضل لك أن تركز على عملك المهم ، تاركًا مخاوف لا داعي لها. الكلام عديم الفائدة يمكن أن يزعج سلامك العقلي. أيضا ، يمكن أن يكون لها تأثير سيء على صحتك الجسدية. اليوم سيكون يومًا مكلفًا من حيث المال. يمكن أن يؤدي الإنفاق المفرط إلى جعل ميزانيتك غير متوازنة.

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برج العقرب

 

التوتر ممكن في حياتك الشخصية. قد يزيد الخلاف الداخلي. من المحتمل أن يتدهور انسجامك مع أفراد الأسرة. أثناء التحدث اليوم ، استخدم كلماتك بعناية شديدة ، وإلا فقد يكون هناك مرارة في علاقتك. 

 

برج القوس

 

لن يكون سلوك زوجك جيدًا تجاهك. سيكون اليوم يومًا جيدًا لك من حيث المال. هناك علامات على زيادة في دخلك.

برج الجدي

 

 

ومع ذلك ، بعد صراع شاق ، لديك فرصة قوية لتحقيق النجاح. يمكن لرئيسك في العمل أن يعهد ببعض الأعمال المهمة في المكتب إلى الموظفين.


 

برج الدلو 

 ستبذل قصارى جهدك لتقديم أفضل ما لديك. إذا كنت طالبًا ومشغولًا في التحضير لدورة تدريبية جديدة ، فيمكنك اليوم الحصول على بعض الأخبار الجيدة.
 

برج الحوت

إذا كنت طالبًا ، فستشعر اليوم بدرجة أقل في دراستك وكتابتك. قد تشعر بالكسل. يُنصح بتضمين اليوجا والتأمل في روتينك اليومي. يمكن أن يقلل ذلك من مشاكلك إلى حد كبير وستكون قادرًا على التركيز على دراساتك. يُنصح رجال الأعمال بإجراء بعض التغييرات في خطط أعمالهم لكسب الربح.

برج برج الحمل برج الثور برج الجوزاء برج السرطان برج الأسد برج العذراء برج الميزان

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