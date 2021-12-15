البحث العلمي تعلن عن منح جديدة .. تفاصيل

اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار تعاون الأكاديمية والمركز الدولى للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية ICGEB ، أن وزارة الخارجية والشؤون الدولية الإيطالية (MAECI) بالتعاون مع مركز ال(ICGEB) تعلن عن منح Fellowships ًWE-STAR التى تقدم للعالمات في بدايات حياتهن المهنية من الدول أعضاء في قارة إفريقيا لفترة تدريب من 6 إلى 12 شهرًا في مختبرات ICGEB في تريستا(إيطاليا) ونيودلهي (الهند) وكيب تاون (جنوب إفريقيا) لإجراء أعمال بحثية حول التكنولوجيا الحيوية والمجالات ذات الصلة التى تتضمن الصحة (الأمراض المعدية و الأمراض غير المعدية) ، الزراعة المستدامة والفعالة ، التكنولوجيا الحيوية الصناعية والطاقة المتجددة.

http://www.asrt.sci.eg/international-grants/icgb/

وكانت قد أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن مؤشر البحث العلمي شهر نوفمبر 2021 وهو الإعلان عن 56 مكتب لدعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا بالجامعات (الحكومية والخاصة) والمراكز البحثية تم تمويلهم من خلال أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والتي تخدم قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات والحياة المجتمعية فى النطاق الجغرافي المتواجد فيه المكتب.



وقد قامت المكاتب بتجميع عدد (740) تحدي تكنولوجي في النطاق الجغرافي للمكاتب وتجميع عدد (491) منتج تكنولوجي جديد جاهز للتسويق وجارى العمل على تسويقهم وتقديم عدد (250) منحة دعم للمبتكرين الأفراد فى النطاق الجغرافى للمكاتب وتم تنفيذ عدد (365) نموذج أولي بتكلفة وتنفيذ عدد (100) عينة إنتاجية وتم عقد عدد (220) عقد شراكات مع جهات بحثية لإيجاد حلول تكنولوجية لحلها ولتصنيع نماذج أولية فى مجالات الزراعة والفضاء والصناعة وتكنولوجيا المعرفة ومعالجة المياة والطاقة الجديدة المتجددة.

مؤشر البحث العلمي الشهري: هو مؤشر للعلوم والتكنولوجيا يصدره المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا شهرياً

المصدر: المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار- أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.