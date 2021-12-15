عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دار مصر.. وزارة الأشغال بغزة تكشف تفاصيل المرحلة الثانية من إعمار القطاع

إعمار غزة
إعمار غزة

قال  ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة بغزة،  تعليقا على بدء المرحلة الثانية من إعمار غزة، إن مصر بذلت مجهودات كبيرة في إزالة ركام العدوان على قطاع غزة .

وأضاف   ناجي سرحان  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الاولى الفضائية “، أن  تم البدء في مرحلة الإعمار حاليا في القطاع، ويتم تنفيذ  6  مشاريع في قطاع غزة كمرحلة ثانية  للإعمار”.
واكمل ناجي سرحان :"  تم توقيع عقد مع شركة فلسطينية لتنفيذ أعمال البنية التحتية وأعمال الرصف لتطوير الكورنيش ".

ولفت ناجي سرحان :"  نتبادل المخططات مع المهندسين المصريين  للمدن الثلاثة دار مصر 1 و 2 و 3 اللذين سيتم إنشاؤهم في قطاع غزة "، مضيفا:"  سيتم إنشاء 2 كوبري في قطاع غزة ومازلنا في طور الدراسة مع الأشقاء في مصر  ا".

وتابع ناجي سرحان :" وفق الخطة يتم الانتهاء من عملية الإعمار داخل قطاع غزة  خلال عامين ".
 

الإشغال غزة إعمار غزة مصر قطاع غزة اخبار التوك شو

ترشيحاتنا

هاتف سامسونج Galaxy M33 5G الشبابي يصدر ببطارية 6000 مللى أمبير

اليوم.. محافظ القاهرة يفتتح المبنى الجديد لحي المرج بتكلفة 27 مليون جنيه

لماذا صلاة قيام الليل شرف المؤمن؟.. تعرف على فضلها

10 مهام تختص بها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة..اعرفها

إيلون ماسك يحصل على لقب رجل العام من تايم الأمريكية

مسألة وقت.. رئيس الفيفا : محمد صلاح سيصبح أفضل لاعب في العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موجة أمطار تضرب البلاد خلال ساعات.. تحذير جديد من الأرصاد

قفشة يرفض رغبة كيروش ويتمسك بتوصية الطبيب | تفاصيل

بن شرقي يبلغ إدارة الزمالك بقرار مفاجئ عقب وداع المغرب كأس العرب

الأرصاد تكشف حقيقة وجود غاز سام بالهواء يسيطر على أجواء المحافظات

النائب العام يأمر بحبس متهمين حاولا الاستيلاء على مقطع تصوير حادث الشيخ زايد

انخفاض أسعار اللحوم وزيادة بطاقات التموين.. مفاجآت الوزير للمواطنين من البرلمان

أمام المعازيم.. شاهد عريس يحلق شعر عروسه لسبب غريب|فيديو

محمود عبد الحكيم يفجر مفاجأة: محمد صلاح والنني وقعا للنادي المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لماذا رفض الأبنودي كتابة أغنيات النمر الأسود لأحمد زكي قبل الحصول على أجره كاملا

20 صورة من العرض الخاص لـ فيلم ريتسا

الحصيرة .. كانت في جهاز كل العرايس..وهذه رحلتها من الحلفا للخوص والبلاستيك| نوستالجيا

زيندايا تلفت الأنظار برفقة توم هولاند في عرض فيلم Spider-Man: No Way Home

فيديو

لفيت العالم كله| فاطمة عيد: نجحت بفضل دعوات أمي ليا

الرأي ليه في الأول والآخر.. فاطمة عيد: زوجي صاحب فضل عليا

هذه رسالتي لطلاب الثانوية العامة.. ملخص زيارة الرئيس السيسي لجامعة كفرالشيخ "فيديو"

القانون اعتبرها جريمة.. تفاصيل عقوبة إنشاء ونشر الكوميك.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ