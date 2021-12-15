دار مصر.. وزارة الأشغال بغزة تكشف تفاصيل المرحلة الثانية من إعمار القطاع

قال ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة بغزة، تعليقا على بدء المرحلة الثانية من إعمار غزة، إن مصر بذلت مجهودات كبيرة في إزالة ركام العدوان على قطاع غزة .

وأضاف ناجي سرحان في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الاولى الفضائية “، أن تم البدء في مرحلة الإعمار حاليا في القطاع، ويتم تنفيذ 6 مشاريع في قطاع غزة كمرحلة ثانية للإعمار”.

واكمل ناجي سرحان :" تم توقيع عقد مع شركة فلسطينية لتنفيذ أعمال البنية التحتية وأعمال الرصف لتطوير الكورنيش ".

ولفت ناجي سرحان :" نتبادل المخططات مع المهندسين المصريين للمدن الثلاثة دار مصر 1 و 2 و 3 اللذين سيتم إنشاؤهم في قطاع غزة "، مضيفا:" سيتم إنشاء 2 كوبري في قطاع غزة ومازلنا في طور الدراسة مع الأشقاء في مصر ا".

وتابع ناجي سرحان :" وفق الخطة يتم الانتهاء من عملية الإعمار داخل قطاع غزة خلال عامين ".

