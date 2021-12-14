مصرع شخص تحت عجلات القطار ببني سويف

لقي شخص مصرعه، بعدما صدمه قطار بمزلقان السكة الحديد بمدينة ببا، جنوب بني سويف، ونقلته سيارة الإسعاف جثة هامدة إلى مستشفى ببا المركزي، وتم إيداع الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا، بتصادم قطار بشخص ووفاته في الحال ولم يتم التعرف على بياناته بموقع الحادث.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المتوفى يدعى "مصطفى علي محمد" مقيم قرية منشأة أبومليح التابعة لمركز سمسطا، جنوب المحافظة ، ونقلته سيارة الإسعاف جثة هامدة إلى مستشفى ببا المركزي، وتم إيداعها بالمشرحة، تحت تصرف النيابة العامة.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة، التي طلبت تحريات المباحث الجنائي حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وإستدعاء مفتش الصحة المختص تمهيدًا لإستصدار تصريح الدفن.