نشرة العالم|ولي العهد السعودي يعلق على برنامج إيران النووي.. تفشي وباء غامض في أفريقيا.. وتحذير خطير من الصحة العالمية

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية مجموعة من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

خلال القمة الخليجية.. ولي العهد السعودي يدعو لحل فعال بشأن نووي إيران

أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أمس الثلاثاء، على ضرورة التعامل مع البرنامج النووي الإيراني بما يحقق الاستقرار في المنطقة.

وقال محمد بن سلمان في كلمته الافتتاحية للقمة الخليجية الـ 42 التي تستضيفها مدينة الرياض: “يجب التعامل مع البرنامج الصاروخي والنووي الإيراني بما يحقق الاستقرار الإقليمي، مضيفا ”نتطلع إلى الوصول إلى حل فعال لأزمة النووي الإيراني".

وشدد بن سلمان على أن المملكة تدعم الحلول السلمية لحل النزاعات بالمنطقة، مشيرا إلى أن الرياض مستمرة في دعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جروندبرج، لحل الأزمة هناك.



ولي العهد السعودي يستقبلهم.. شاهد| قادة ورؤساء وفود دول التعاون يتوافدون إلى الرياض

بدأ قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التوافد إلى مدينة الرياض، أمس الثلاثاء، لحضور اجتماع الدورة 42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي.

وحسب صحيفة "سبق" السعودية، وصل فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان، وكان في استقباله في الصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة.

دولة أفريقية تدمر مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا.. ما السبب؟

قال مسؤول صحي كبير، إن نيجيريا ستدمر مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لـ فيروس كورونا، وتعهد بأن البلاد لن تقبل بعد الآن اللقاحات ذات العمر الافتراضي القصير.

وبحسب "روسيا اليوم"، قال الدكتور فيصل شعيب، المدير التنفيذي للوكالة الوطنية لتطوير الرعاية الصحية، إن اللقاحات التي تجاوز تاريخ استخدامها تم سحبها وسيتم إتلافها تماشياً مع البروتوكول.

وأكد شعيب خلال إفادة صحفية أنه لم يتم تطعيم أي مواطن نيجيري بجرعات منتهية الصلاحية.

وأضاف أن الدولة لن تقبل المزيد من اللقاحات ذات العمر الافتراضي القصير، كما فعلت من قبل.

يضطهدون حتى الموتى..تدنيس وتدمير مقابر المسلمين في مولوز بـ فرنسا| صور

أصيب المجتمع المسلم في فرنسا بالذهول مرة أخرى بسبب عمل آخر معاد للإسلام، حيث قام المخربون بتشويه المقابر الإسلامية في مولوز، وهي بلدية في مقاطعة أوت رين في شرق فرنسا.

ونقلت وسائل الإعلام الفرنسية عن عمدة مولوز ميشيل لوتز إدانتها أعمال التخريب التي وقعت مساء الأحد في قسم المسلمين من مقبرة المدينة.

قالت العمدة إن السلطات عثرت على عناصر من زخارف القبور والزهور والمزهريات والتماثيل الصغيرة، مبعثرة على الأرض في قسم المسلمين من المقبرة.

القبض على 11 شخصا بتهمة الاعتداء على مسجد في ألمانيا



ألقت الشرطة الألمانية، أمس الثلاثاء، القبض علي 11 شخصا بتهمة الاعتداء على مسجد في مدينة ليبزيج.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، تم الاعتداء على "مسجد السلطان أيوب" في مدينة ليبزيج، وهو المسجد التابع للاتحاد الإسلامي التركي، وذلك على خلفية مظاهرة لمجموعة يسارية متطرقة مكونة من 100-150 شخصا.

وأكدت أن المسجد قد تعرض لاعتداء بمواد صلبة وبألعاب نارية، وهو ما تسبب في تحطم 4 نوافذ وأضرار في مبنى المسجد نفسه، في وقت أوضح القائمون على المسجد أنّ شرطة المدينة أوقفت 11 مشتبها في تنفيذ الاعتداء.

سبوتنيك: الإمارات تخطر أمريكا رسميا بتعليق صفقة عسكرية قيمتها 23 مليار دولار

أفادت وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، بأن الإمارات أبلغت أمريكا بتعليق المفاوضات بشأن صفقة عسكرية ضخمة، عقب تقارير أثارت تكهنات بشأن الصفقة، وذلك وفق متحدث باسم الحكومة الإماراتية.

وقال المسؤول الإماراتي في بيان حصلت الوكالة الروسية على نسخة منه، إن الإمارات أبلغت أمريكا رسميا بتعليق محادثات صفقة شراء مقاتلات إف-35 ومعدات عسكرية أخرى بقيمة 23 مليار دولار.

بعد توقف 5 سنوات..استئناف الحوار الاقتصادي بين أمريكا وفلسطين

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الثلاثاء، أن مسؤولين أمريكيين وفلسطينيين عقدوا اجتماعا افتراضيا اليوم، لاستئناف الحوار الاقتصادي الأمريكي الفلسطيني، وهو أول اجتماع من نوعه منذ خمس سنوات.

وأصدر الجانبان بيانا مشتركا شددا فيه على أهمية العلاقات السياسية والاقتصادية المستعادة بين الحكومة الأمريكية والسلطة الفلسطينية، وتعهدا بتوسيع وتعميق التعاون والتنسيق عبر مجموعة من القطاعات.

وقال البيان إن ذلك الحوار الذي تم عبر الإنترنت، "لتجديد الحوار الأمريكي الفلسطيني الاقتصادي"، وأشار إلى أن الاجتماع ضم مجموعة واسعة من الوكالات والوزارات من الحكومة الأمريكية والسلطة الفلسطينية لمناقشة مجالات التعاون الاقتصادي الحالية والمستقبلية.

ماذا قالت عن مصر وإثيوبيا؟..بريطانيا تعلن أولوياتها في قارة أفريقيا عام 2022

كشفت الوزيرة البريطانية لقارة أفريقيا فيكي فورد، أمس الثلاثاء، أولويات الحكومة البريطانية تجاه القارة الأفريقية خلال العام المقبل 2022، وذلك خلال كلمة لها المعهد الملكي للشؤون الدولية "تشاتام هاوس" المستقل في لندن.

وقالت وزيرة أفريقيا فيكي فورد:"كان من الجيد جدا أن أكون هنا الأسبوع الماضي عندما تحدثت وزيرة الخارجية. وجهت دعوة حاشدة لأصدقاء وحلفاء المملكة المتحدة لبناء شبكة من الحرية معًا". حسب ما نقله الموقع الرسمي للحكومة البريطانية.

وأضافت:"لكي تعمل الديمقراطيات ذات التفكير المماثل معًا، من موقع القوة الجماعية، لتكوين روابط أوثق بشأن القضايا الاقتصادية والأمنية والتكنولوجية. وتقود العالم إلى عصر جديد من الأفكار والتأثير والإلهام. بحلول عام 2050 ، من المتوقع أن يعيش 1 من كل 4 أشخاص على هذا الكوكب في قارة إفريقيا - لذا فإن إفريقيا مهمة حقًا. لتحقيق أهدافنا، تحتاج المملكة المتحدة إلى الاستثمار وبناء شراكات طويلة الأمد في إفريقيا".

لبنان.. الرئيس عون يعلن تعديل موعد إجراء الانتخابات النيابية

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، تعديل موعد إجراء الانتخابات النيابية لتصبح في مايو 2022، بعد أن كان مجلس النواب حدد إجرائها في 27 مارس المقبل.

وقال عون في تغريدة على الحساب الرسمي للرئاسة اللبنانية بموقع "تويتر" اليوم الثلاثاء: "بعد هذه الأحداث آمل نهاية حقبة معينة تخطى عمرها الـ30 سنة، والانتخابات ستحصل وغيّرتُ تاريخ اجرائها لتحصل في مايو 2022 وسنتفق على ذلك".

بعد تفشي أوميكرون.. بريطانيا تقرر رفع كافة الدول من قائمة حظر السفر

أعلن وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، أمس الثلاثاء، أن بريطانيا سترفع غدا كافة الدول من قائمة حظر السفر المرتبطة بفيروس كورونا، نظرا لوجود حالات إصابة محلية بمتحور أوميكرون الجديد لفيروس كورونا.

وحسب قناة "سي إن بي سي" الأمريكية، قال ساجد جاويد إن بريطانيا ستستبعد اليوم الأربعاء كل الدول الإحدى عشر التي أضيفت لقائمة حظر السفر المرتبطة بجائحة "كوفيد 19" نظرا لوجود حالات إصابة محلية الآن بسلالة أوميكرون الجديدة المتحورة من فيروس كورونا.

حصد أرواح العشرات.. الصحة العالمية: تفشي مرض غامض في أفريقيا

قال مسؤول في منظمة الصحة العالمية، أمس الثلاثاء، إن "مرض غامض" لم يتم تحديده بعد أدى إلى مقتل 89 شخصا على الأقل في أفريقيا.

ووفقا لإذاعة بي بي سي البريطانية، حدثت الوفيات الغامضة في منطقة ضربها فيضان مؤخرًا بـ جنوب السودان، وقالت الإذاعة البريطانية إن مسؤولي الصحة المحليين استبعدوا الكوليرا كسبب.

وقالت شيلا بايا المسؤولة في منظمة الصحة العالمية، "قررنا إرسال فريق استجابة سريعة للذهاب وإجراء تقييم المخاطر والتحقيق من الأمر".

وأضافت: "هذا هو الوقت الذي يمكنهم فيه جمع عينات من المرضى، ولكن الرقم الذي حصلنا عليه مؤقتًا هو أن هناك 89 حالة وفاة".

الجزائر تسجل أول حالة إصابة بمتحور "أوميكرون"

أعلنت السلطات الجزائرية، أمس الثلاثاء، تسجيل أول حالة إصابة بمتحور “أوميكرون” الجديد من فيروس كورونا، في الجزائر.

وذكر معهد “باستور” الجزائري المعني بمتابعة جائحة كورونا في الزائر، أن حالة الإصابة تعود لوافد أجنبي جاء عبر مطار هواري بومدين الدولي.

وحسب بيان لمعهد باستور، فقد تم إكتشاف أول حالة إصابة بمتحور أوميكرون في سياق تحاليل التسلسل الجيني التي يقوم بها معهد باستور بالجزائر على الفيروس، لاسيما في إطار مراقبة السلالات المتحورة.

77 دولة سجلت إصابات به.. تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن أوميكرون

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أمس الثلاثاء، أن المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" ينتشر بوتيرة غير مسبوقة عن أي متحور آخر، لافتة إلى أن 77 دولة أفادت بتسجيل إصابات به حتى الآن وربما يكون في معظم البلاد.

وأضاف أدهانوم في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "نحن قلقون من أن الناس يرفضون أوميكرون على أنه معتدل وخفيف.. لقد تعلمنا الآن أننا نقلل من شأن هذا الفيروس على مسؤوليتنا".

وحذر: "حتى لو تسبب أوميكرون في عدوى أقل خطورة، فإن العدد الهائل من الإصابات يمكن أن يطغى مرة أخرى على الأنظمة الصحية غير المستعدة".

بعد أزمة قرداحي.. وزير لبناني يتحدث من جديد عن حرب اليمن

بعد أزمة تصريحات وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي، التي أثارت أزمة مع السعودية ودول الخليج بشأن حرب اليمن، تحدث وزير لبناني من جديد عن الحرب وتداعياتها.

وفي مقابلة تلفزيونية، قال وزير الزراعة اللبناني، عباس الحاج حسن، إن الحرب اليمنية، يجب أن تتوقف فورا بعيدا عن الجهة المنتصرة فيها.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الزراعة اللبنانية تصريحات الوزير التي قال فيها إن "الحرب اليمنية هي أكثر حرب يجب أن تنتهي اليوم لأسباب عديدة قد يكون الأبرز فيها أنه لا يمكن لأي إنسان أن يرى مئات الآلاف من القتلى ومئات آلاف المشردين، مئات آلاف الجياع، مئات آلاف الذين يبحثون اليوم عن أمل ولا يجدون ويقول إن الحرب يجب أن تستمر".

خلال القمة الخليجية.. ولي العهد السعودي يدعو لحل فعال بشأن نووي إيران

أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أمس الثلاثاء، على ضرورة التعامل مع البرنامج النووي الإيراني بما يحقق الاستقرار في المنطقة.

وقال محمد بن سلمان في كلمته الافتتاحية للقمة الخليجية الـ 42 التي تستضيفها مدينة الرياض: “يجب التعامل مع البرنامج الصاروخي والنووي الإيراني بما يحقق الاستقرار الإقليمي، مضيفا ”نتطلع إلى الوصول إلى حل فعال لأزمة النووي الإيراني".

وشدد بن سلمان على أن المملكة تدعم الحلول السلمية لحل النزاعات بالمنطقة، مشيرا إلى أن الرياض مستمرة في دعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جروندبرج، لحل الأزمة هناك.

طعنة بظهر أمريكا .. لماذا يرى بايدن قمر إيران الصناعي أخطر من ضرب إسرائيل؟

اعتبر مقال منشور على صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، أن عملية إطلاق قمر صناعي من إيران ستكون بمثابة طعنة في ظهر الولايات المتحدة، في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات بين طهران وواشنطن والغرب بشأن تعثر مفاوضات الاتفاق النووي.

وكتب المحلل الإسرائيلي يونا جيريمي بوب في مقاله أنه على الرغم من الخلافات مع إسرائيل حول الإستراتيجية، فإن الولايات المتحدة قلقة بشأن منع إيران من الحصول على أسلحة نووية. لكنها قلقة أكثر بشأن التأكد من أن إيران ليس لديها صواريخ نووية ذات مدى يمكن أن تضرب الولايات المتحدة أكثر مما هو قلق بشأن ما إذا كانت صواريخ طهران المحتملة في المستقبل يمكن أن تصل إلى إسرائيل.

وأضاف انه إذا نفذت إيران خلال المفاوضات النووية الحالية إطلاقًا متوقعًا للقمر الصناعي - والذي قد يكون له تقنية مزدوجة قابلة للتطبيق في نهاية المطاف على إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات (ICBM) - فسيكون الهدف المباشر هو تأجيج هذا الخوف الأمريكي من أجل دفع واشنطن إلى تنازلات جديدة و تسليم. كل هذا يتعلق بمعضلة الأسابيع الثلاثة مقابل ثلاث سنوات.