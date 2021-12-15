وفيات كورونا في أمريكا تتجاوز 800 ألف حالة

تجاوز عدد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية، عتبة 800 ألف حالة وفاة، وفقاً لإحصاء جامعة "جونز هوبكنز".

وبحسب بيانات الجامعة، سجلت الولايات المتحدة حتى الآن أكثر 50.2 مليون إصابة بالمرض بينها 800266 وفاة.

وتتصدر الولايات المتحدة رسمياً قائمة الدول الأكثر تضرراً من فيروس كورونا على صعيد الوفيات، حيث حصدت الجائحة أرواح 450 ألف شخص في 2021.

وسجلت الولايات المتحدة هذه الحصيلة الضخمة من الوفيات، رغم نجاحها في تنظيم حملات تطعيم فعالة ضد الفيروس تعد من الأفضل في العالم.

وتسجل الولايات المتحدة حالياً ما معدله 1150 حالة وفاة يومياً ناجمة عن "كوفيد 19"، وفقاً للأرقام الصادرة عن مراكز الوقاية من الأمراض والوقاية منها CDC.

يأتي ذلك في وقت تتسابق فيه فرق من علماء الفيروسات حول العالم للحصول على التسلسل الجيني لمتحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا.

ودفع تجدد الإصابات بفيروس كورونا نتيجة المتغيرات الجديدة، حكومات عدة في العالم إلى إعادة فرض الإغلاق واتخاذ تدابير مشددة في محاولة لمكافحة تفشي الوباء.