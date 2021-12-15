بحضور محافظ المنيا.. انطلاق منافسات المجموعة الرابعة بدور الـ16 لدوري الصم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن انطلاق منافسات المجموعة الرابعة من دوري مراكز الشباب للصم في نسخته الخامسة، بحضور اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا.

وذلك بمقر نادى المنيا الرياضي، بمشاركة محافظات المجموعة الرابعة والتي ضمت "المنيا – الإسماعيلية -الفيوم- أسوان"، والذي تنفذه الوزارة من خلال التعاون بين الإدارة المركزية لمراكز الشباب والإدارة المركزية لشئون الوزير( مكتب ذوي القدرات والهمم)، خلال الفترة من (13-17) ديسمبر الجاري.



حضر حفل الافتتاح كل من الدكتور محمد عبد الستار والدكتوره هدي أبو ضيف عضوا مكتب ذوي القدرات والهمم بوزارة الشباب والرياضة، مندي عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا، والمهندس عاطف عبد الجابر، رئيس نادي المنيا الرياضي.

وخلال كلمته، أكد اللواء أسامة القاضي أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تبذل جهدا كبيرا، لخلق بيئة ملائمة لأبنائنا من ذوي الهمم ودمجهم في الحياة العامة وإطلاق إبداعاتهم في كافة المجالات، من أهمها قطاع الرياضة الذي يعد متنفسا لتلك الطاقات المبدعة.

وأضاف أنه تنفيذا لرؤية القيادة السياسية، اتخذت المحافظة مجموعة من الإجراءات لتقديم يد العون للأشخاص من ذوي الهمم، فقد تم توجيه إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة بإنشاء رامبات خاصة لذوي الهمم في جميع المراكز وتخصيص موظف مختص بكل مديرية لأنهاء كافة طلباتهم، كما يجري متابعة أعمال إنشاء نادى متحدى الإعاقة المقام على 10 أفدنة بالمنيا الجديدة ليكون متنفسا لهم لإطلاق المجال لكافة إبداعاتهم.

وطالب المحافظ المشاركين في الفعاليات بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حفاظا على صحتهم وسلامتهم، مؤكدا دعمه ورعايته اللا محدودة لجميع الفئات من ذوي الهمم. وتضمن الافتتاح عددا من الفقرات، قدمها ذوي الهمم منها استعراض طابور العرض واغنية الافتتاح وعدد من العروض الرياضية وفقرة فنون شعبية قدمتها فرق مراكز الفنون والابداع التابعة لمكتب ذوي القدرات والهمم بوزارة الشباب والرياضة.



وتم تقسيم الفرق في دور الـ16 إلي 4 مجموعات، حيث ضمت المجموعة الأولي (الإسكندرية، القاهرة، البحيرة، الجيزة)، وضمت المجموعة الثانية (أسيوط، الشرقية، المنوفية، الغربية)، فيما ضمت المجموعة الثالثة (كفر الشيخ، الدقهلية، شمال سيناء، القليوبية)، بينما ضمت المجموعة الرابعة (الإسماعيلية، المنيا، الفيوم، اسوان).

ويهدف إقامة دوري الصم إلي توسيع قاعدة الممارسة وجذب الشباب من ذوي الهمم، ودمج ذوي الهمم في المجتمع، وبث روح المنافسة الشريفة بين ذوي القدرات والهمم، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب من ذوي القدرات، وزيادة الانتماء بين ذوي القدرات والهمم، واستغلال اوقات الفراغ بصورة إيجابية.