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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

الزوجة سرقته وقريبه نصب عليها.. تفاصيل سرقة 5 ملايين جنيه من رجل أعمال في المنزلة

صدمة الزوج
صدمة الزوج

تمكنت رجال مباحث الدقهلية من حل لغز سرقة مبالغ مالية تصل قيمتها لـ 5 ملايين جنيه من منزل أحد رجال الأعمال في مدينة المنزلة. 

فقد تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز المنزلة  بورود بلاغ من «عمرو. م. ع. س»، 42 سنة، وهو رجل أعمال وصاحب مصنع ملابس بسرقة مبالغ مالية من منزلها قيمته 4 ملايين جنيه مصري و21 ألف دولار و5000 يوان صيني و30 ريال سعودي، و9200 يورو، ومشغولات ذهبية، ولم يتهم أحدا، مؤكدا أنه تمت سرقة الأموال من منزله، ولا توجد أي آثار عنف أو اقتحام.

تحقيقات المباحث

وعلى الفور شكل مدير أمن الدقهلية، فريقا لكشف غموض الواقعة، ووجدت التحريات أن زوجة المجني عليه وأحد أقاربه هم وراء ارتكاب السرقة، وتبين من أن الزوجة خرجت من منزل الزوجية في ساعة متأخرة من اليوم، وبحوزتها حقيبة سلمتها لأحد الأشخاص، وهو أحد أقارب المجنى عليه المقيمين بمحافظة بورسعيد وكان يستقل سيارة غطى لوحاتها المعدنية بقطعة قماش.

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وتمكن رجال المباحث من ضبط الزوجة وتدعى «أمل. م. أ. م»، 32 سنة، والمتهم الثانى ويدعى «السيد. م. ن. ي»، 28 سنة، وهو موظف بأحد البنوك بالإسماعيلية ومقيم ببورسعيد.

اعترافات المتهمين

واعترفت الزوجة أنها تعرفت على المتهم الثاني من خلال زوجها، فهو قريبه وكان وسيطا لشراء شقة لهما في بورسعيد، وكان زوجها تركها أكثر من مرة تذهب للقائه، مشيرة إلى أنه أوهمها أن زوجها سيتزوج من أخرى، وسيعطيها أمواله ويتركها هي وأبناءها.

وأضافت الزوجة في التحقيقات أن قريب زوجها أقنعها أن تسرق الأموال وتعطيها له ليودعها في البنك باسمها واسم أبنائها ولكنه استولى عليها لنفسه، واعترف أنه أنفق نحو 2 مليون جنيه لتسديد ديونه التي خسرها في البورصة، وأودع باقي المبالغ في حسابه الشخصي.

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديوجراف التالي:

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