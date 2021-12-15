مصر وأوكرانيا.. 29 عاما من العلاقات القوية والاحترام المتبادل بين البلدين

انطلقت أمس، الثلاثاء، الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء، للجنة المشتركة المصرية الأوكرانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، في دورتها الثامنة التي تعقد بالقاهرة، برئاسة وزارة التعاون الدولي ووزارة الاقتصاد الأوكرانية، والتي تهدف إلى دفع وتنمية العلاقات المشتركة بين البلدين، وبحث فرص الاستثمار المتاحة ومجالات التعاون المشتركة.

التعاون في شتى المجالات

ومن المقرر أن تناقش اجتماعات الخبراء، مجالات التعاون المشتركة بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية والثقافية والعلمية، وفقًا للأولويات التنموية المشتركة، وتحقيق الاستفادة القصوى للطرفين من سبل التعاون بين البلدين، ومن المرتقب أن يتم ضمن فعاليات اللجنة انعقاد منتدى رجال أعمال البلدين بمشاركة ممثلي الشركات المصرية والأوكرانية.

ويترأس وفد الجانب المصري وزارة التعاون الدولي، ويضم أكثر من 70 ممثلا من وزارات الشباب والرياضة، والتموين والتجارة الداخلية، والعدل، والإنتاج الحربي، والصناعة والتجارة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والبترول والثروة المعدنية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والكهرباء والطاقة المتجددة، والخارجية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والصحة، وقطاع الأعمال العام، والنقل، والسياحة والآثار، بالإضافة إلى وكالة الفضاء المصرية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والبنك المركزي،الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، جمعية رجال الأعمال، وهيئة قناة السويس، الهيئة العامة للاستعلامات، وهيئة التخطيط العمراني.

بينما ضم وفد الخبراء من الجانب الأوكراني أكثر من 31 ممثلا عن العديد من الجهات وهي وزارة الاقتصاد، و السفارة الأوكرانية في مصر، ووكالة الدولة لـ كفاءة وتوفير الطاقة، ووزارة التحول الرقمي في أوكرانيا، ومؤسسة تمويل الابتكارات الأوكرانية، ومنظمة سلامة الغذاء وحماية المستهلك، ووكالة الفضاء الحكومية الأوكرانية، ووزارة الصناعة في أوكرانيا، ورئيس غرفة التجارة والصناعة الأوكرانية، والشركة الوطنية للنفط والغاز.

وفي السطور التالية يستعرض موقع "صدى البلد"، تطورات العلاقات المصرية الأوكرانية والزيارات المتبادلة بين البلدين:

ربطت مصر وأوكرانيا علاقات قوية على مدار فترات طويلة من التاريخ، فقد كانت العلاقات المصرية بالاتحاد السوفيتي طوال فترة قيامه علاقات متميزة، وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي وتحول الجمهوريات السوفيتية إلى دول مستقلة، حافظت مصر على العلاقات الجيدة بجميع هذه الدول، ومنها أوكرانيا.

العلاقات السياسية

أقامت مصر علاقات دبلوماسية مع أوكرانيا في عام 1992، وفي عام 2008 أعطت زيارة الرئيس الأوكراني السابق " فيكتور يوشينكو" إلى مصر دفعة كبيرة للعلاقات بين البلدين، حيث تم خلال تلك الزيارة تحديد التوجهات الرئيسية لتطور العلاقات المصرية الأوكرانية، كما أسهمت اللجنة الحكومية المشتركة بين البلدين، والتي عقدت آخر جولاتها في مايو 2008 في رفع علاقات التعاون بين البلدين إلى أفاق أوسع.

وفي 31 /1/ 2021 استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ بمكتبه سفير أوكرانيا بالقاهرة ايفهين ميكتينكو، الذي قدم التهنئة للمستشار “عبد الرازق” على توليه منصب رئيس مجلس الشيوخ، معبرا عن أمله في أن تشهد العلاقات البرلمانية بين البلدين الصديقين مزيدا من التطور والتعاون في المرحلة القادمة، مؤكدا حرص بلاده على دعم العلاقات الثنائية.

ونقل السفير الأوكراني رسالة خطية من رئيس البرلمان الأوكراني للمستشار عبد الرازق تتضمن تهنئته بالمنصب ودعوته لزيارة رسمية للبرلمان الأوكراني.

عمق العلاقات الثنائية

أما فى 23 / 5/ 2021، تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اتصالاً هاتفيا من وزير خارجية أوكرانيا "دميتري كوليبا"، حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وأوكرانيا وفرص تطويرها، كما تم تناول مجمل الأوضاع والقضايا الإقليمية في المنطقة.

وفي 22/9/2021 التقى سامح شكرى، وزير الخارجية، ‎دميترو كوليبا، وزير الخارجية الأوكراني، على هامش اجتماعات الدورة ٧٦ للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، لبحث العلاقات الثنائية بين مصر وأوكرانيا ودفع التعاون.

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي فى 25/9/2021 اتصالاً هاتفياً من الرئيس فلاديمير زيلينسكي، رئيس جمهورية أوكرانيا، وأكد الرئيس الأوكراني من جانبه الحرص على التنسيق والتشاور مع السيد الرئيس في مختلف المجالات، مع التطلع لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، خاصة في ظل الدور المحوري لمصر بقيادة الرئيس لإرساء دعائم الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، وكذلك جهود مصر الناجحة والمقدرة في إيقاف خطر الهجرة غير الشرعية عبر أراضيها وإلى أوروبا.

وأشاد الرئيس السيسى بقوة الدفع المكتسبة خلال الفترة الأخيرة للعلاقات الثنائية بين مصر وأوكرانيا، مؤكداً التطلع للارتقاء بها لتشمل مختلف أوجه التعاون الممكنة، خاصة الصناعات الغذائية وصوامع القمح، والموانئ، والطاقة، والسياحة، فضلا عن إقامة مشاريع استثمارية مشتركة.

كما تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بالإضافة إلى دفع التعاون الأمني بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة، فضلا عن استعراض تطورات عدد من القضايا الإقليمية والسياسية ذات الاهتمام المتبادل.

الزيارات المتبادلة بين البلدين

فى 21/12/2018 قام وفد من مجلس النواب بزيارة لأوكرانيا، والتقى ممثلي وزارة الخارجية الأوكرانية، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي وضرورة العمل على مضاعفة حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات وعدد السائحين الأوكرانيين إلى مصر.

وفي 2/11/2018 قامت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بزيارة لأوكرانيا للمشاركة في اللجنة المصرية الأوكرانية المشتركة، وعقدت مائدة مستديرة مع 11 شركة من كبريات الشركات الاوكرانية على هامش اللجنة، وقالت إنه يوجد 130 شركة أوكرانية فى مصر تتركز على مجالات الصناعة والخدمات والإنشاءات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والتمويل والسياحة.

على هامش اللجنة، وقالت إنه يوجد 130 شركة أوكرانية فى مصر تتركز على مجالات الصناعة والخدمات والإنشاءات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والتمويل والسياحة. وفى 22/6/2018 قام وفد مصري بزيارة لأوكرانيا، وأسفرت الزيارة عن الاتفاق مع شركة نيبولون الأوكرانية على ضخ استثمارات مباشرة بقيمة 2 مليار دولار فى مجالات تخزين الحبوب فى صوامع نهرية ذات كفاءة عالية وسعة تخزينية أكبر.

فى 12/12/2017 قام ستيفان كوبيف، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية الاقتصادية والتجارة الأوكراني، بزيارة لمصر، واستقبله المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، وتلقى قابيل دعوة لزيارة أوكرانيا خلال عام 2018 لإجراء مباحثات مع كبار المسئولين ومجتمع الأعمال الأوكراني، والمشاركة فى منتدى أعمال مصري اوكرانى لاستعراض فرص الاستثمار المتاحة فى البلدين وتشجيع إقامة شراكات استثمارية بين الشركات المصرية ونظيرتها الأوكرانية.

العلاقات الاقتصادية

فى 26/9/2020 التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إيفهين ميكيتينكو، سفير جمهورية أوكرانيا بالقاهرة، وبحث الجانبان انعقاد اللجنة المصرية الأوكرانية المشتركة، وتعزيز مجالات التعاون المستقبلية بين البلدين، في إطار دور الوزارة لإدارة وتنمية علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر والمنظمات الإقليمية والدولية وشركاء التنمية.

استعرض اللقاء مجالات التعاون المشترك بين مصر وأوكرانيا، والسعي نحو تعزيز أطر التعاون من خلال التركيز على القطاعات الواعدة التي يمكن الاستفادة منها على أرض الواقع مثل الاستثمار والتجارة والسياحة والبترول والصناعة والبحث العلمي.

وفى 24/7/2020 نظمت السفارة المصرية فى أوكرانيا، بالمشاركة مع غرفة التجارة والصناعة الأوكرانية، اجتماعاً تم عقده عبر تقنية الفيديو كونفرنس تحت عنوان "التجارة المصرية الأوكرانية في زمن التحديات الدولية".

وقام بتيسير مداولات الاجتماع كل من الدكتور حسام الدين على، سفير مصر لدى أوكرانيا، وجينادى شيزيكوف، رئيس غرفة التجارة والصناعة الأوكرانية، من مقر الغرفة بالعاصمة كييف.

وشهدت حركة التبادل التجاري بين مصر وأوكرانيا نموا ملحوظا خلال السنوات القليلة الماضية، حيث وصل حجم الميزان التجاري بين مصر وأوكرانيا إلى نحو‏866‏ مليون دولار، وقد حققت مصر نحو‏47 % زيادة في صادراتها لأوكرانيا بعد ظروف الأزمة الاقتصادية العالمية التي أدت إلى تراجع حجم التبادل التجارى خلال تلك الفترة.

وتتمثل البنود الرئيسة للصادرات المصرية إلى أوكرانيا في الموالح والأرز والأدوية والفراولة والنباتات الطبية والعطرية والتوابل والبطاطس ومنتجات الحديد المدرفل وفحم الكوك، بينما تتمثل أهم الصادرات الأوكرانية إلى مصر في منتجات الحديد والصلب وزيت عباد الشمس والقمح والذرة.

هناك تعاون قائم بين شركة نافطوهاز الأوكرانية والهيئة المصرية العامة للبترول، للتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي في الصحراء الغربية.

وتعد مصر أحد المقاصد الرئيسية للسياح من أوكرانيا، ضمن قائمة الدول العشر الأوائل أصحاب أكبر أعداد السياح الوافدين لمصر.

العلاقات الثقافية

تحرص الفرق الفنية فى البلدين على المشاركة فى المهرجانات الثقافية التى تقيمها الدولتان، ومن ذلك مشاركة فرقة "لفيف تياتر" الأوكرانية في الدورة الحادية والعشرين لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.

وزار مصر العديد من الرحالة الأوكرانيين إلى مصر كـ "فاسيل هريجروفيتش"، والذي ساهمت مشاهداته في تأسيس المدرسة الأوكرانية للدراسات الشرقية، إلى جانب العديد من المستشرقين ورواد الأدب الأوكراني كـ الشاعرة الأوكرانية ليزا اوكرانيكا، والتي كانت تتلقى علاجا طبيا في مصر خلال وقت مبكر من القرن العشرين، وكتبت في مصر إحدى قصائدها.

وخلال فترة الستينات والسبعينات قدم المهندسون الأوكرانيون إسهاما هاما في تطوير الاقتصاد المصري، كما تخرج من الكليات والجامعات الأوكرانية الكثير من الشبان المصريين.